Diaporama Robert De Niro sérieusement blessé : il quitte le tournage du dernier Scorsese pour se faire soigner

Robert De Niro à la soirée Tribeca Film Festival Artists organisée par Chanel au restaurant "Balthazar" dans le quartier de Soho à New York.

Robert De Niro et son ex femme Grace Hightower à la soirée Tribeca Film Festival Artists organisée par Chanel au restaurant "Balthazar" dans le quartier de Soho à New York, le 23 avril 2018.