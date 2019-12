Robert De Niro, en talons hauts pour avoir l'air plus grand dans "The Irishman"

Il souhaitait sans doute débuter l'aventure du bon pied. Depuis le 27 novembre 2019, les abonnés Netflix peuvent découvrir les aventures d'après-guerre de Robert De Niro dans le film The Irishman. Mais le tournage débutait bien auparavant et au mois de décembre 2017, le comédien avait été photographié au côté de son partenaire Al Pacino. Or, les yeux de lynx auront remarqué un problème de taille : pour s'assurer d'être le plus grand, le héros du long-métrage y porte des chaussures compensées aux talons lourds.

Dans cette saga de 3h29, qui se déroule sur plusieurs décennies, Al Pacino incarne Jimmy Hoffa, dirigeant syndicaliste qui a mystérieusement disparu le 30 juillet 1975 à Bloomfield Township, dans le Michigan. Robert De Niro, quant à lui, est Frank Sheeran, ancien soldat reconverti en escroc et tueur à gages. Comme quoi le comédien a pu puisé dans cette carrière filoute – d'escroc, pas de tueur à gages évidemment –, il a eu recours à d'autres combines que ses souliers à plateformes. Pour pouvoir tenir le même rôle à des époques différentes, son visage a bénéficié de puissantes technologies numériques... histoire de paraître jeunes dans les scènes de flashbacks.

Robert De Niro avait-il réellement besoin d'avoir l'air plus grand ? Le célibataire de 76 ans est plus grand que son confrère Al Pacino, l'un mesurant 1m78, l'autre sept centimètres de moins. Frank Sheeran, en revanche, était haut de 1m93, ce qui explique le besoin subit d'accessoire. Pour une fois, Robert De Niro partage une aventure sympathique avec Netflix. La dernière fois qu'il avait eu à faire à la plateforme de diffusion, c'était à cause de l'une des employées de sa société de prêts nommée Canal Productions qui avait enchaîné 55 épisodes de la série Friends en l'espace de quatre jours, avait détourné son argent et s'était payée des hôtels de luxe et des vols privés...