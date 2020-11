Titanic : Ce grand acteur qui a dû refuser un rôle à cause d'une gastro

Plus de 22 ans après sa sortie en France, Titanic reste un classique du cinéma. Un autre couple d'acteurs auraient pu incarner les rôles de Jack et Rose. Une légende était intéressée pour celui de Leonardo DiCaprio, mais n'a pas été retenu pour des raisons financières. Et un immense acteur devait interpréter le capitaine Smith.

Dans Titanic, Jack Dawson est un jeune dessinateur modeste. Il gagne des billets en 3e classe pour la traversée de l'Atlantique après une partie de poker, et meurt dans l'eau glacée, après le naufrage du paquebot. Le réalisateur et scénariste du film, James Cameron, souhaitait un acteur jeune pour se glisser dans la peau du personnage, âgé de 20 ans. Tom Cruise avait pourtant envisagé de le jouer. Son intérêt n'a jamais été pris au sérieux, d'abord à cause de son âge (l'acteur avait passé la trentaine) et du salaire qu'il demandait. Celui-ci était beaucoup trop élevé pour la production.

D'autres noms ont été évoqués par les sociétés de production 20th Century Fox et Paramount. Matthew McConaughey en faisait partie, mais lui aussi était trop vieux pour se glisser dans la peau de Jack Dawson selon James Cameron. Le réalisateur a pensé à Jared Leto (25 ans à l'époque), mais le jeune homme a refusé de passer une audition. Leonardo DiCaprio, sensationnel dans le film Roméo + Juliette sortie en 1996, avait également décliné la proposition et même refusé de lire ses répliques pour sa première scène avec Kate Winslet, celle du portrait de Rose nue, habillée du magnifique collier au saphir. James Cameron est parvenu à convaincre le beau blond avait 21 ans.

Le rôle du capitaine Smith a également été proposé un autre que Victor Garber. Dans un premier temps, la production voulait Robert De Niro ! Mais hélas, ce dernier a dû refuser... parce qu'il souffrait d'une infection gastro-intestinale !

Et Leonardo DiCaprio aurait pu donner la réplique à une autre que Kate Winslet. Le rôle de Rose a également été proposé à Claire Danes, sa partenaire dans Romeo + Juliette. "Ils étaient très intéressés, mais honnêtement, je venais de faire cette épopée romantique avec Leo à Mexico, ils allaient commencer à tourner Titanic et je ne le sentais pas... Je savais qu'il hésitait à faire ce film et il m'a simplement regardée et il a dit : 'Je le fais. Je le fais'", s'est-elle souvenue au micro de Dax Shepard pour son podcast Armchair Expert.