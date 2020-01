Titanic : Cette actrice qui aurait pu piquer le rôle de Kate Winslet

En 1997, le monde découvre un film qui va changer le milieu du cinéma, mais aussi des spectateurs. Jack et Rose se rencontrent sur le Titanic, tombent amoureux et nous emmènent dans une épopée romantique et romanesque encore gravée dans nos mémoires.

C'est le jackpot pour tout le monde. Pour James Cameron, d'abord, qui a réalisé le film de tous les succès : onze Oscars, plus de 20 millions d'entrées en France, plus de 2 milliards aux États-Unis, un rayonnement mondial pour celle qui interprète la chanson phare, Céline Dion, et une immédiate célébrité pour les deux acteurs principaux Kate Winslet et Leonardo DiCaprio.

Mais Kate Winslet n'était pas forcément un choix évident pour interpréter Rose DeWitt-Bukater. Invitée au micro de Dax Shepard pour son podcast Armchair Expert, Claire Danes est revenue sur le jour où elle a refusé ce rôle iconique.

Retour en 1997, Claire et Leo viennent d'achever le tournage de Romeo + Juliet, et les producteurs semblent intéressés par l'idée que les deux jeunes premiers se retrouvent à l'écran. Mais l'histoire n'est pas si claire que ça, puisque Claire a avoué ne pas être sûre d'avoir vraiment été pressentie. "Je pense que oui. Ce n'est pas tout à fait clair. Ils étaient très intéressés, mais honnêtement, je venais de faire cette épopée romantique avec Leo à Mexico, ils allaient commencer à tourner Titanic et je ne le sentais pas." Claire Danes et Leonardo DiCaprio sont évidemment très proches à cette époque. "Et je me souviens, Leo et moi avions le même manager à l'époque, nous étions à son bureau. Et j'étais sur le balcon, ce qui est drôle... et Leo tournait en rond sur le parking dans un avait cabriolet rouge de location..., se rappelle Claire Danes. Et je savais qu'il hésitait à faire ce film et il m'a simplement regardée et il a dit : 'Je le fais. Je le fais.'" Claire, quant à elle, se souvient ne pas avoir "été prête pour ça".

Pour autant, l'actrice d'Homeland avoue n'avoir "aucun regret" à propos de cette décision. "Je pense que ça allait me propulser vers quelque chose d'immense et je savais que je n'avais pas les épaules pour faire face à ça." Si Claire Danes avait accepté le rôle, peut-être Rose aurait-elle laissé de la place sur la planche...