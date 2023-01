Claire Danes enceinte de son troisième enfant avec son mari Hugh Dancy, la famille s'agrandit

Claire Danes et Hugh Dancy attendraient leur troisième enfant. C'est en tout cas l'information que vient de divulguer le magazine People, alors que le couple ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Une très belle nouvelle pour les deux tourtereaux, ensemble depuis plusieurs années. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage du film Temps d'un été en 2007, avant de se dire "oui" à l'issue d'une intime cérémonie organisée à Paris, en 2009. Depuis, ils ont fondé une famille et sont les heureux parents de Cyrus Michael Christopher (10 ans) et Rowan (4 ans).

En 2020, l'actrice de 43 ans se réjouissait à l'idée de faire un break dans sa carrière afin de profiter pleinement de sa seconde grossesse. "C'est comme un grand luxe. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'ai travaillé jusqu'à mon huitième mois. Donc là, cette petite pause ressemble à un énorme cadeau", déclarait-elle lors d'une projection de la série Homeland, dans laquelle elle incarne Carrie Mathison, l'héroïne du programme.

Une carrière d'actrice très glorieuse

A noter d'ailleurs que sa vie professionnelle est très mouvementée actuellement, notamment depuis qu'elle a été nominée, en décembre dernier, pour un Gloden Globe dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans la série Fleishman Is in Trouble. Elle pourrait ainsi remporter son cinquième Golden Globe, elle qui a également été nominée pour un Critics' Choice Award, qui sont des prix attribués chaque année par la Broadcast Film Critics Association pour récompenser les meilleures réalisations cinématographiques.

Rappelons aussi qu'outre sa performance dans Homeland, la jolie blonde est également connue pour ses rôles dans Angela, 15 ans, Temple Grandin, Terminator 3, Stardust, le mystère de l'étoile, Roméo+Juliette ou encore L'idéaliste. Sans oublier son apparition dans la série à succès Downton Abbey : A New Era. Une carrière bien remplie pour Claire Danes, elle qui s'apprête donc à mettre au monde son troisième enfant.