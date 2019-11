Céline Dion s'agace de la fin de Titanic: "Il n'a pas besoin d'une invitation !"

Y avait-il, oui ou non, de la place pour deux sur cette satanée planche flottante ? C'est un débat qui fait rage depuis la sortie de Titanic de James Cameron, en 1997, et qui ne trouvera jamais de réponse. Céline Dion, à la tête du tube le plus mythique de la bande originale du film, a toutefois essayé de nous aider en donnant sa version des faits. Leonardo DiCaprio aurait-il pu se loger auprès de Kate Winslet et éviter à Jack, son personnage, une mort tragique ? "Ne me mettez pas dans l'embarras, s'est amusée la chanteuse sur le plateau de Fallon Tonight. Et s'ils veulent faire une suite ?"

Il n'a pas besoin d'une invitation !

Après avoir fait part de ses appréhensions professionnelles, Céline Dion a tenu à rejeter la faute, non pas sur Kate Winslet, mais sur le principal intéressé – lui qui, pourtant, a sauvé sa douce dans un geste noble qui lui a hélas été fatal. "Écoutez. Tout d'abord, si vous regardez de plus près, Rose pourrait être morte ou complètement gelée, a-t-elle constaté face à la séquence. Elle n'est plus vraiment parmi nous. Et ensuite... il n'a pas besoin d'une invitation. Allez baby. Fais-toi une place au chaud. Saute dessus ! Et puis, personne n'en parle, mais Jack est au beau milieu d'une eau glacée. Il n'avait peut-être pas la force de se hisser." Résultat des courses : ce pauvre Leo s'est retrouvé, qu'importe la raison, noyé au coeur de l'océan...