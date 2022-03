Julien Doré inquiet, interpelle le roi des Belges... qui lui répond !

Après de longs mois d'attente et d'incertitude, Julien Doré a finalement repris son Aimée Tour ! Une tournée qui parcourt non seulement la France, mais qui prévoit quelques stops en Belgique. Sauf que si les concerts debout, sans jauge, ont repris dans l'Hexagone depuis la mi-février, difficile d'en dire autant pour nos voisins belges... Soucieux de ne pas pouvoir se produire devant une salle pleine, alors que les deux dates prévues au Forest National de Bruxelles sont complètes, l'artiste si proche de ses fans est allé jusqu'à interpeller Philippe, le roi des Belges, sur les réseaux sociaux.

"Majesté Mr le roi de Belgique. Si je me permets de vous écrire aujourd'hui c'est que mes concerts à Forest National approchent !! Celui du 19 mars est COMPLET depuis des mois, et celui du 20 mars en passe de l'être (mais si besoin d'une invit pour la famille au dernier moment, je peux gérer)", a d'abord écrit la star, dans un message privé envoyé sur Instagram le 3 mars, qu'il a ensuite partagé avec ses fans en Story. "Le problème à l'heure où j'écris c'est qu'avec les régulations de jauges en vigueur dans votre pays que j'aime tant, beh je sais pas si je vais pouvoir jouer étant donné que Forest National sera full à craquer & que pour l'instant, à cause du système d'aération des salles ou quelque chose comme ça, on ne peut jouer qu'à 75% (...). Le blem c'est que les 19 et 20, le public belge et moi-même on va être à 100% (en nombre déjà et aussi en chaleur humaine)."

L'auteur-compositeur-interprète de 39 ans a terminé son message, toujours avec une pointe d'humour et dérision, en ajoutant : "Bref, je ne sais pas si dans les jours à venir vous avez prévu peut-être avec la Team du Gouc d'ouvrir à nouveau tous les grands concerts à 100% des jauges mais n'hésitez pas à me dire, par DM. Bisous et grand merci, Julien Doré." L'artiste n'a pas dû attendre bien longtemps avant de recevoir une réponse !