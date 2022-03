Diaporama Julien Doré inquiet, interpelle le roi des Belges... qui lui répond !

14 / 14

Exclusif - No Web - Julien Doré - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31" à Chantilly" au Château de Chantilly, diffusée le 31 décembre sur France 2. © Tiziano da Silva-Cyril Moreau / Bestimage Pour clore cette année 2021 en beauté, France Télévisions, fidèle à son engagement en faveur du patrimoine, offre à son public une soirée de réveillon populaire et festive au château de Chantilly, présentée par Stéphane Bern. France Télévisions marque une fois encore, au travers de cette soirée exceptionnelle, l’engagement du service public en faveur du spectacle vivant, de la musique et du patrimoine. Les équipes de France Télévisions, d’Electron Libre/Kisayang et de France 2 se sont installées au château de Chantilly pour organiser cet événement musical aussi populaire qu’éclectique. C’est ici, au cœur des grandes écuries de Chantilly, que nous allons faire la fête, chanter et danser sur des rythmes disco. Un endroit étonnant, sublimé pour cette soirée orchestrée par Stéphane Bern entouré de chanteurs, d’artistes aux multiples talents et des danseurs de la troupe du Paradis Latin, sous la direction artistique de K.Ouali ! Les troupes du Moulin Rouge, du Lido et du Paradis Latin, le Cirque Phénix et les Folies Gruss, enchanteront ce réveillon avec des visuels magiques dans les grandes écuries du château de Chantilly. Chantilly en quelques mots… Chantilly, le château des princes. Un lieu qui regorge de collections exceptionnelles. Le duc d’Aumale, fils de Louis-Philippe, y avait notamment rassemblé la seconde plus belle collection de peintures en France, après celle du Louvre… Et puis Chantilly, c’est aussi les plus grandes écuries princières d’Europe. Un véritable palais pour chevaux, chef-d’œuvre du XVIIIe siècle qui abrite ce magnifique lieu de spectacle. L'émission sera diffusée sur TV5 Monde. Evénement en partenariat avec Spotify et France Bleu qui diffusera la soirée en simultané sur son antenne.

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse