Philippe et Mathilde de Belgique coincés à Abu Dhabi et privés de pilotes... Leur retour retardé

Après quatre jours de voyage officiel aux Emirats arabes unis, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique devaient rentrer à Bruxelles samedi 5 février. Finalement, c'est avec un jour de retard que le couple et sa délégation sont rentrés au pays, en raison d'un accident de voiture impliquant des membres de l'équipage de l'avion royal...

Comme l'ont rapporté plusieurs médias belges, dont RTL Info et Le Soir, le souverain, son épouse et leurs équipes ont passé une nuit supplémentaire à Abu Dhabi et n'ont pu décoller que dimanche matin. Leur départ a été retardé en raison d'un "léger accident de la route, sans gravité" impliquant des membres de l'équipage de l'avion gouvernemental. Malgré tout, les personnes concernées ont dû passer par l'hôpital pour quelques examens de contrôle. Les pilotes n'étaient donc pas en mesure de voler samedi, après la prise d'anti-douleurs, comme le précisent nos confrères.

Omis cet incident, le voyage du roi Philippe et de la reine Mathilde s'est déroulé sans accro. Arrivés au sultanat d'Oman le 2 février, les époux ont été accueillis par le Sultan Haïtham ben Tariq et sa femme, Ahad bint Abdullah, lors de la cérémonie de bienvenue au Palais Al Alam à Mascate. Le couple a notamment visité La Grande Mosquée du sultan Qabus (voir diaporama). Le 5 février, les parents d'Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Eléonore (20, 18, 16 et 13 ans) se sont ensuite rendus à Dubaï pour visiter le pavillon belge de l'exposition universelle.

Tout au long de ce voyage officiel, Mathilde de Belgique a dévoilé des looks colorés et sophistiqués. C'est d'abord vêtue d'une nouvelle robe imprimée Johanna Ortiz qu'elle est sortie de l'avion officiel, lors de son arrivée à Mascate. A l'image d'autres têtes couronnées raisonnables, telles que Letizia d'Espagne ou Kate Middleton, la reine des Belges a prouvé qu'elle non plus n'avait pas peur de recycler d'anciennes tenues : elle avait emmené dans ses bagages sa robe traditionnelle Anita Dongre (déjà portée en Inde en 2017), sa robe fleurie et ceinturée Natan Couture, mais aussi son ensemble pantalon imprimé et une robe blanche de cette même marque belge qu'elle affectionne particulièrement. Quelques accessoires pointus sont venus égayer ses tenues, notamment une paire de lunettes rondes Longchamp et un large chapeau vert Maison Fabienne Delvigne. Une reine lookée, mais économe !