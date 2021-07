Philippe et Mathilde de Belgique en famille : une Fête nationale endeuillée, le clan fait bonne figure

Le 21 juillet se veut généralement joyeux pour la famille royale belge et ses concitoyens. Nos voisins célèbrent en effet leur Fête nationale ce mercredi. Une édition 2021 malheureusement obscurcie par les terribles inondations qui ont durement touché la Belgique il y a quelques jours. Malgré tout, le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs quatre enfants ont fait bonne figure lors de la cérémonie du Te Deum organisée à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, à Bruxelles.

Mercredi matin, le couple souverain a fait son arrivée bras dessus bras dessous, suivi de ses enfants. Souriante derrière son masque, la reine Mathilde a ressorti pour l'occasion sa robe fleurie à cape de chez Maison Natan, une marque belge qu'elle affectionne particulièrement. De son côté, la princesse héritière Elisabeth (19 ans) a provisoirement quitté sa formation militaire et laissé au placard le treillis qu'elle porte depuis maintenant un an, pour enfiler une éclatante robe rouge, un nouveau modèle également signé Maison Natan. Telle mère, telle fille !

Les princes Gabriel (17 ans) et Emmanuel (15 ans) ont quant à eux bien grandi puisqu'ils dépassent désormais leur père ! La petite dernière, la princesse Eléonore (13 ans), est venue compléter le clan. La dernière apparition au grand complet de la famille royale belge remontait au mois de décembre dernier, lorsqu'elle avait assisté au traditionnel concert de Noël au palais royal de Bruxelles.

Une partie des célébrations de la Fête nationale a été annulée suite à la journée de deuil national décrétée mardi 20 juillet, en hommage aux victimes des inondations. Lors de leur déplacement à Verviers, dans l'est du pays particulièrement touché, le roi Philippe et la reine Mathilde ont témoigné de leur émotion. Comme l'a rapporté l'AFP, le souverain a même essayé une larme pendant une minute de silence. Mardi soir, le bilan faisait état de 200 morts au total en Europe, dont 31 en Belgique. Un chiffre qui pourrait s'alourdir puisque beaucoup de personnes sont encore portées disparues...