Diaporama Philippe et Mathilde de Belgique en famille : une Fête nationale endeuillée, le clan fait bonne figure

Philippe et Mathilde de Belgique en famille : une Fête nationale endeuillée, le clan fait bonne figure

Le Roi Philippe de Belgique, la Reine Mathilde de Belgique, le prince Gabriel, le prince Emmanuel la princesse Eléonore, la princesse Elisabeth - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge.

Le roi Philippe, son épouse la reine Mathilde et leur fille la princesse Elisabeth - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.

La princesse Elisabeth, la princesse Eléonore et le prince Gabriel - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.

Le roi Philippe et la reine Mathilde - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.

La princesse Elisabeth - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.

7 / 18

Le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs quatre enfants, la princesse Elisabeth, la princesse Eléonore, le prince Gabriel et le prince Emmanuel - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.