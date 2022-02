Nikos Aliagas, animateur à succès de TF1 : ce qu'il a fait de ses premiers salaires

Star Academy, 50' Inside, The Voice... Nikos Aliagas est une figure incontournable du petit écran. L'animateur de 52 ans a pris les commandes de bien des émissions devenues emblématiques de TF1. Des succès qui lui permettent de célébrer ses 20 ans de carrière avec un joli portrait diffusé mercredi 9 février 2022 sur TMC. Et c'est contre l'avis de son père que le charmant brun s'est frayé un chemin dans le monde des médias.

Plus jeune, tout fier de pouvoir brandir sa toute première carte de presse, Nikos Aliagas s'empresse de partager sa joie avec ses parents. Et il se heurte à un mur. "Tu vas vendre des journaux dans la rue ?", interroge son père, mort en 2017 en Grèce. "Mon père n'était pas rassuré par ce métier et à aucun moment il n'a agi en 'fan' de ce que je faisais", confie-t-il à nos confrères de TV Magazine dont il fait la couverture.

Et pourtant, le papa d'Agathe (9 ans) et Andreas (5 ans), nés de ses amours avec sa belle Tina Grigoriou, a tout fait pour rendre fier ce père strict. En effet, à ses débuts, après avoir coupé des dépêches à Radio France International pour payer sa chambre d'étudiant, Nikos Aliagas apprend le métier et se fait une place. Le journaliste parvient même à interviewer Rafic Hariri ou encore Nazarbaïev Loukachenko. C'est le début de la gloire et d'une belle carrière. Ses premiers salaires ont alors servi... à son défunt papa. "Avec l'argent, j'ai acheté une bagnole à mon père, puis un atelier, se souvient-il dans les colonnes du Monde. Je voulais effacer le manque dans son regard, transformer sa nostalgie en joie."

Son père Andreas reste discret sur ses sentiments. Mais il n'en reste pas moins très fier de son fils à qui il a fait une belle déclaration en pleine émission grecque, il y a 35 ans. Alors que Nikos Aliagas tournait un programme sur son succès, il a eu la surprise de voir débarque son père. "Sans me regarde dans les yeux, par pudeur, il dit à la présentatrice : 'Je suis venu lui dire que je l'aimais parce qu'il pense que je ne l'aime pas.' Je me suis retenu de pleurer, confie-t-il, très ému, à TV Mag. Il nous a quittés mais je le sens près de moi... J'ai toujours voulu prouver à mon père qu'il n'avait pas émigré en vain." Mission réussie avec succès...