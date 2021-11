"On était faits l'un pour l'autre" : Nikos Aliagas et sa compagne Tina, les dessous de leur rencontre

Entre eux, l'amour a été une évidence. Fou de Tina Grigoriou depuis qu'elle est entrée dans sa vie, Nikos Aliagas a confié comment il était tombé amoureux de celle qu'il surnomme régulièrement sa "moitié". Auprès des journalistes de Paris Match, l'animateur star de TF1 explique avoir été immédiatement charmé par cette psychologue d'origine anglaise qui a su dès leur rencontre calmer ses peurs, ses doutes et ses phobies.

"Lorsqu'elle est arrivée dans ma vie, elle m'a réconcilié avec moi-même. Elle m'a guéri de certaines petites phobies qui commençaient à se développer, l'agoraphobie notamment. Elle me rassure et m'inspire" explique le présentateur des émission 50 minutes inside, The Voice et des NRJ Music Awards. Et parce que c'est elle, Nikos Aliagas a rapidement eu envie de fonder une famille. Pourtant, avant leur rencontre, le présentateur de 52 ans n'avait jamais souhaité devenir père. Touchant, il confie : "Je n'étais pas prêt, je n'avais pas rencontré la bonne personne. Agathe n'a pas été programmée, elle est le fruit de l'amour qui m'unit à Tina."

Parent d'Agathe (née en 2012) et d'Andreas - prénom donné en hommage au père décédé de Nikos Aliagas -(né en 2017), le couple semble nager dans le bonheur depuis leur rencontre. "Nous nous sommes trouvés sans nous chercher, au bon moment, on était faits l'un pour l'autre. Avec elle, la vie est sereine et belle", révèle l'auteur du livre L'épreuve du temps.

Femme de caractère, Tina est d'ailleurs souvent surnommée "Artémis" par son époux qui voit en elle une véritable déesse. "Elle ne fait pas de quartier, et j'aime ça. Quand elle veut quelque chose, elle agit comme Artémis qui tirait à l'arc : elle vise juste", ajoute l'ancien présentateur de l'émission Celebrity Dancing avec énormément d'admiration pour celle qui lui fait ressentir un "amour inconditionnel".