Nikos Aliagas dévoué à sa famille: "Ce jour-là je tiens à être le père, le mari"

"Depuis la fin de Star Academy sur TF1 [en 2008, ndlr], j'ai travaillé non-stop en quotidienne, à la radio ou en télévision. Je m'endormais tous les jours à 20h30, avant ma femme. J'éprouve aujourd'hui le besoin de souffler et de me consacrer davantage à ma famille et mes deux enfants en bas âge. Lorsque ma fille de 6 ans et demi m'a récemment demandé pourquoi je ne l'accompagnais jamais à l'école le matin, cela m'a fait bizarre", avait déclaré Nikos Aliagas en 2019 à nos confrères du Figaro. L'homme de télévision qui a délaissé la radio depuis a changé de rythme de vie. Il s'est confié au Journal du dimanche.

Le journaliste animateur et photographe se ressource en famille entre Paris et Athènes. L'homme de 50 ans que l'on retrouve dans The Voice, 50 Minutes Indide ou La chanson secrète, est un sacré bosseur mais son dimanche, quoi qu'il arrive, c'est en famille qu'il le passe. Sa femme Tina, ses enfants, Agathe (7 ans) et Andreas (3 ans) sont sa priorité. Il explique : "C'est brunch, aquarium, vélo, yoga, promenades", explique-t-il. Et de poursuivre : "Le dimanche, je tiens à être le fils, le mari, le père. Tous sauf un people."

Durant ces heures de détente, Nikos Aliagas mange "pendant des heures" des spanakopita, des feuilletés à base d'épinards, d'oeufs et de feta, de la moussaka de sa maman et des pâtes à la poutargue. Puis, il fait la sieste pendant une trentaine de minutes. Un joli programme. Eh oui, qu'on se le dise, Nikos Aliagas a choisi de profiter de ses proches et il a bien raison.