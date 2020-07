Nikos Aliagas en Grèce : il se ressource auprès de Tina et leurs enfants

Les vacances ont déjà commencé pour Nikos Aliagas. Après avoir vécu comme tous les Français une période de confinement à cause de la propagation du coronavirus, le présentateur de TF1 va enfin pouvoir recharger un peu ses batteries, auprès de sa femme Tina et de leurs enfants Agathe (7 ans) et Andreas (3 ans). Sans surprise c'est la Grèce, le pays de ses ancêtres, qu'il a choisi pour passer du bon temps auprès des siens. Un séjour raconté par le magazine Ici Paris, dans son édition du 29 juillet 2020.

Pour ce retour aux sources, c'est le village de Stamna près de Missolonghi que Nikos Aliagas et sa jolie tribu ont choisi pour poser leurs valises. Ce lieu est particulier pour l'homme de 51 ans, car toute sa famille y est née, à l'exception de lui qui a vu le jour à Paris. Pour faire découvrir cet endroit idyllique à ses proches, le présentateur de The Voice a organisé des randonnées dans les environs d'Athènes, des promenades à vélo ou des baignades. Sans oublier de bonnes siestes pour recharger les batteries.

Nikos Aliagas, Tina, Agathe et Andreas profitent également des mets locaux. Entre la moussaka ou les spanakopita, tout le monde se régale. Avec ces vacances, la star du PAF peut enfin revenir à l'essentiel : passer du temps avec ses proches. Interrogé par Le Figaro en décembre 2019 sur son départ d'Europe 1, il avait déclaré : "C'était important pour moi de passer du temps avec mes enfants. J'en avais besoin. C'est essentiel de les emmener à l'école, de partir en week-end avec eux, d'aller faire des balades et des photos. C'est ainsi que l'on construit des souvenirs avec sa famille. J'ai toujours été là, mais à quel prix ? Un grand écart permanent ! Et ça, ce n'est pas possible."

Avant de s'envoler pour la Grèce, Nikos Aliagas a achevé ses projets professionnels avant une nouvelle saison. Il était à Cannes pour tourner les numéros estivaux de 50' Inside. Il a également dévoilé une toute nouvelle exposition baptisée Thalassa : peuples de la mer. Des photographies exposées jusqu'au 31 août prochain.

À la rentrée, les téléspectateurs de TF1 auront le plaisir de le retrouver dans la nouvelle saison de The Voice Kids, de nouveaux numéros de La Chanson de l'année et de 50' Inside ou la cérémonie des NRJ Music Awards si la situation sanitaire le permet. Un peu plus tard, il devrait aussi tourner la prochaine édition de The Voice. Un emploi du temps chargé !