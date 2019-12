Nikos Aliagas veut être plus présent pour ses enfants : "C'est essentiel"

Depuis tant d'années, Nikos Aliagas incarne l'esprit TF1, chaîne où il a animé des émissions cultes comme la Star Academy. Aujourd'hui, il en incarne trop pour les compter, entre 50' Inside, The Voice en passant par les NRJ Music Awards. C'est pour faire le bilan de son année 2019 qu'il s'est livré dans les feuillets du Figaro.

"Professionnellement, j'ai appris, grandi, en essayant de ne pas me faire passer pour un autre. Aujourd'hui, je me sens aussi jeune dans l'âme qu'à mes débuts, mais riche d'expériences", a-t-il confié au quotidien. À 50 ans, Nikos Aliagas est également l'heureux papa de deux enfants : Agathe (7 ans) et Andréas (3 ans). Regardent-ils leur papa à la télévision ?

"C'est intéressant maintenant qu'ils sont plus grands et qu'ils réalisent ce que je fais. Déjà, on ne dit pas "c'est papa", mais "c'est le travail de papa". C'est important. Ensuite, ma fille ne croyait pas que je connaissais Kendji. Jusqu'au jour où je l'ai emmenée le voir en concert et qu'il m'a salué. Elle est aussi venue me voir en coulisses aux NRJ Music Awards. Seule la chanteuse Tones and I l'intéressait! Et beaucoup moins ce que je faisais... Il faut savoir faire la part des choses", confie tendrement le présentateur, aux commandes des NRJ Music Awards depuis 10 ans.

J'ai toujours été là, mais à quel prix ?

10 ans, c'est le nombre d'années passées sur les ondes de la radio Europe 1, qu'il a décidé de quitter. "C'était suffisamment chargé pour moi l'année dernière : je sortais de The Voice et j'enchaînais sur la matinale ! On ne peut pas tenir comme ça très longtemps... Europe 1 reste ma famille, je leur souhaite de réussir leur pari et de s'en sortir. La radio ne me manque pas cette année", explique Nikos Aliagas, qui précise avoir aujourd'hui plus de temps à consacrer à Agathe et Andréas.

"C'était important pour moi de passer du temps avec mes enfants. J'en avais besoin. C'est essentiel de les emmener à l'école, de partir en week-end avec eux, d'aller faire des balades et des photos. C'est ainsi que l'on construit des souvenirs avec sa famille. J'ai toujours été là, mais à quel prix ? Un grand écart permanent ! Et ça ce n'est pas possible", poursuit Nikos Aliagas. Un père dévoué au bien-être de ses enfants.