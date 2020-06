Nikos Aliagas photographe de talent : sa nouvelle exposition qui enchante

Nikos Aliagas est aussi à l'aise devant une caméra, dans 50 Minutes Inside ou The Voice, que derrière un appareil photo. En plus d'être présentateur, le papa d'Agathe (7 ans) et Andréas (3 ans) est photographe et a déjà exposé ses oeuvres à plusieurs reprises. Pour sa dernière exposition, il a tenu à rendre un hommage à Cannes, une ville pour laquelle il a un attachement particulier.

Le 5 juin dernier, Nikos Aliagas s'est muni de son appareil photo et s'est rendu sur la baie de BoccaCabana, sur le port de Mouré Rouge, à Cannes, afin de mettre en avant à travers son objectif des portraits en noir et blanc de Cannois qui incarnent la mer, tels que des pêcheurs ou des moines. Une belle façon d'accompagner l'initiative "CannesRepart" lancée par David Lisnard, maire de la ville , après le confinement. La pandémie a, comme partout, eu des conséquences économiques, il espère donc que le public sera au rendez-vous cet été, notamment grâce au coup de pouce du présentateur et photographe de 51 ans qui confie que Cannes lui a "toujours porté chance". Il passe donc quelques jours dans la cité des Festivals afin de mettre en lumière, grâce à son oeil de photographe, certaines facettes et personnalités de cette ville qu'il chérit tant.

"Je viens souvent à Cannes comme simple citoyen. Y venir pour une expo, c'est très gratifiant et un peu stressant, car je viens seul, et non pas entouré d'une équipe de 50 personnes. Cette ville me faisait rêver quand j'étais gamin. Adolescent, j'y suis venu avec mon père dans l'ébullition du Festival, puis comme présentateur des NRJ Music Awards. Je n'y ai pas de résidence secondaire, mais je m'y sens comme chez moi, j'ai une relation affective avec cette ville", a confié Nikos Aliagas à Nice Matin.

Cannes, une ville importante pour Nikos Aliagas

L'inauguration de son exposition baptisée Thalassa, peuples de la mer s'est déroulée sur la croisette à Cannes le 25 juin 2020. Accompagné de Davis Lisnard, Nikos Aliagas a présenté trente photographies de sa nouvelle expo. Et la foule était au rendez-vous pour découvrir ses beaux portraits et en profiter pour faire une petite photo avec Nikos qui est toujours disponible pour son public. Les Cannois et les touristes ont également pu apprécier trente photographies issues de sa dernière exposition L'Épreuve du temps.

Nikos Aliagas est un habitué de la ville. Chaque année, il y a présenté la célèbre cérémonie musicale NRJ Music Awards. Il est également parrain du comité de soutien à la candidature de Cannes au patrimoine mondial de l'Unesco. Le mari d'Agathe s'était déjà pleinement investi pour cette ville lors des violentes intempéries de 2015. Il avait relayé les appels aux dons pour la reconstruction de la ville. En 2015, il a reçu le diplôme d'honneur par la mairie et le trophée ambassadeur #CotedAzurNow pour faire la promotion de la destination.