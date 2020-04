Nikos Aliagas en live sur Facebook : son fils Andreas débarque à l'improviste

Les célébrités se mobilisent de plus en plus dans la lutte contre le coronavirus. Quand certains font des donations très généreuses, d'autres usent de leur notoriété pour faire passer des messages. C'est le cas notamment de Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Le trio de chanteurs s'est réuni, de loin évidemment, pour enregistrer un nouveau morceau, intitulé Pour les gens du secours. Ce dernier a été révélé samedi 4 avril 2020 sur TF1 avec son clip peu de temps avant la diffusion de The Voice. Les artistes viennent ainsi en soutien aux soignants et forces de l'ordre, en première ligne face au coronavirus.

Chacun des trois chanteurs a enregistré "sa partie depuis son lieu de confinement", selon un communiqué de presse officiel. "Leur engagement" a été "porté par l'association Le Collectif, qui oeuvre pour les enfants hospitalisés". Le Collectif reversera ainsi "l'intégralité des droits et fonds générés par ce morceau ainsi que l'intégralité des droits d'auteur à la Fédération hospitalière de France et à la Fondation des hôpitaux de France".

Face à cette belle initiative, Nikos Aliagas a voulu prendre des nouvelles de Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Dimanche, il les recevait donc à l'occasion d'un live Facebook. Mais en pleine discussion, l'animateur de la Une a été interrompu par un invité surprise : son fils Andreas ! Loin de se douter qu'il dérangeait, le petit garçon de 3 ans est entré dans son bureau en criant "papa". Mais, professionnel coûte que coûte, Nikos Aliagas l'a rapidement renvoyé jouer ailleurs. "La vie... pardon", a-t-il simplement commenté. Quelques secondes d'Andreas en direct auront toutefois suffi pour que les internautes soient conquis par son adorable frimousse, les commentaires se mettant instantanément à pleuvoir.

A noter que Nikos est également papa d'une petite fille prénommée Agathe (7 ans). Ses deux enfants sont les fruits de son amour avec sa compagne Tina Grigoriou.