Nikos Aliagas : Qui est Tina Grigoriou, sa compagne et mère de ses enfants ?

Jamais sans sa Tina ! Que ce soit à Roland-Garros, sur les tapis rouges ou encore pour assister à un match de l'équipe de France, Nikos Aliagas fait toujours sensation au bras de Tina Grigoriou, la femme de sa vie. Le couple est inséparable depuis plus de dix ans maintenant et pourtant, le grand public ne connaît encore que très peu de choses à son sujet. Dans son domaine, la sublime blonde est néanmoins très réputée.

D'origine grecque comme son époux, Tina Grigoriou est diplômée en psychologie et exerce au sein de son propre cabinet privé à Londres, Sloane Psychology, située dans le quartier de Chelsea. Elle s'est spécialisée dans les troubles de l'anxiété, la dépression et les attaques de panique, mais aussi dans les dysfonctionnements alimentaires et sexuels. Il n'est pas rare qu'elle soit sollicitée pour partager son expertise auprès de médias britanniques tel que The Guardian. En revanche, pas question pour Tina Grigoriou de s'exposer davantage. Ainsi, elle n'a pas de réseaux sociaux.

Avec Nikos Aliagas, elle a deux enfants, Agathe (8 ans) et Andreas (4 ans). Et ensemble, la petite famille tente de mener une vie simple faite de petits plaisirs. Le dimanche est par exemple devenu un jour sacré. "C'est brunch, aquarium, vélo, yoga, promenades. Le dimanche, je tiens à être le fils, le mari, le père. Tous sauf un people", confiait l'animateur au Journal du dimanche en 2020. Un rendez-vous immanquable pour Nikos Aliagas qui a pris conscience avec le temps qu'il avait besoin de changer de rythme. "C'était important pour moi de passer du temps avec mes enfants. J'en avais besoin. C'est essentiel de les emmener à l'école, de partir en week-end avec eux, d'aller faire des balades et des photos. C'est ainsi que l'on construit des souvenirs avec sa famille. J'ai toujours été là, mais à quel prix ? Un grand écart permanent ! Et ça, ce n'est pas possible", reconnaissait-il en 2019 dans les pages du Figaro.