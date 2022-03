Nikos Aliagas honoré par l'Etat : un discours touchant face à sa soeur et d'autres stars

Jeudi 24 mars 2022 fut un grand jour pour Nikos Aliagas. L'animateur star de TF1 s'est rendu au ministère de la Culture dans un but bien précis : il a été fait Officier des arts et des lettres par Roselyne Bachelot. Un ordre de taille qui récompense les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.

C'est Denis Olivennes, directeur général de Libération et compagnon d'Inès de La Fressange, qui partage la belle nouvelle sur Twitter. "Nikos Aliagas, Officier des arts et des lettres. Discours touchant sur ce que doit le fils de tailleur immigré à la France et à la République qui l'ont accueilli comme un fils", écrit-il en légende d'une photo de l'animateur de The Voice.