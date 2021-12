Inès de la Fressange et son compagnon Denis Olivennes : leur joyeuse soirée avec Thomas Dutronc

Il y a deux mois, Jean-Marie Périer a eu la jolie surprise qu'on lui organise une soirée pour la sortie de son nouveau livre, Chroniques d'un dilettante (éditions Calmann-Lévy). Le 26 octobre 2021, plusieurs de ses amis s'étaient donc réunis au café littéraire Les Deux magots, à Paris, pour une joyeuse soirée. Le célèbre photographe de 81 ans a notamment pu retrouver une amie de longue date : Inès de la Fressange, venue avec son compagnon Denis Olivennes.

Anne Parillaud, Catherine Ceylac, le producteur Alain Terzian, Christian Vadim, la journaliste Annie Lemoine, Marc Cerrone et sa femme Jill, Erik Orsenna, Bernard de la Villardière, Jean-Louis Debré et sa compagne Valérie Bochenek, l'acteur Eriq Ebouaney, Maître Hervé Temime, le réalisateur Philippe Harel et sa femme Sylvie Bourgeois, Nicolas d'Estienne d'Orves, Anne Fulda... Tous ont célébré la sortie de ce nouvel ouvrage autobiographique. Jean-Marie Périer a également partagé cette soirée avec sa soeur, la journaliste Anne-Marie Périer-Sardou, l'épouse de Michel Sardou. Mais sa plus belle surprise a été de voir Thomas Dutronc, ami de longue date, se produire avec son groupe sur une scène créée tout spécialement pour cette soirée.

"C'est mon cher Thomas Dutronc qui est arrivé, a raconté Jean-Marie Périer sur son compte Instagram, le lendemain. Devant une salle bondée d'amis il s'est mis à chanter avec ses musiciens. C'était magique pour moi parce que sa musique collait parfaitement à l'endroit et surtout à ce que j'entendais dans les années 50 lorsque j'allais voir ma mère [Françoise Hardy, que l'on retrouve sur la couverture du livre, NDLR] danser au club Saint Germain situé juste à côté (...). Merci à toi cher Thomas, venir jusqu'à moi avec tout ton orchestre, même dans les années 60 on ne me l'a jamais fait ce coup-là."