Inès de la Fressange : Sortie complice avec son compagnon Denis Olivennes pour Aline

Les VIP avaient rendez-vous dans la capitale, lundi 25 octobre, pour découvrir Aline : vrai/faux biopic signé Valérie Lemercier sur la vie de Céline Dion. Parmi les personnalités conviées à l'évènement, il fallait compter sur la présence d'Inès de la Fressange.

L'ancien mannequin, journaliste et créatrice a pris la pose sur le tapis rouge, large sourire aux lèvres et tout de noir vêtue. Et elle n'était pas venue seule... En effet, Inès de la Fressange (64 ans) était accompagnée de son compagnon Denis Olivennes (61 ans), homme d'affaires aujourd'hui à la tête du journal Libération. Le couple a visiblement passé un très beau moment, le businessman postant sur son compte Twitter une vidéo prise à la fin de la projection, pendant que résonnait le tube I'm Alive dans la bouche de Victoria Sio - qui gère les parties chantées du film -, sur scène avec les membres du casting.

"Hier soir, première publique de Aline de Valérie Lemercier, inspiré de la vie de Céline Dion. Accueil enthousiaste au Grand Rex bondé. C'est drôle, joyeux, attendrissant, hors norme. Mega feel good movie ! Et la performance de Valérie Lemercier est exceptionnelle", a écrit Denis Olivennes. De son côté, Inès de la Fressange a partagé une photo prise au Grand Rex dans la story de son compte Instagram et a gratifié Valérie Lemercier d'un "bravo !" qui en dit long sur son appréciation du film.