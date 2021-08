Michel Sardou : Sa demande en mariage aberrante à sa femme Anne-Marie

Adepte des coups de gueule, capable de s'en prendre à n'importe qui, jamais avare de bons mots... Michel Sardou a, en plus de son incroyable répertoire truffé de tubes, un caractère bien trempé qui fait sa réputation ! Ce n'est pas son épouse qui dira le contraire.

En effet, comme le rapporte Soir Mag qui consacre un portrait au chanteur, Michel Sardou a demandé en mariage Anne-Marie Périer d'une drôle de façon. En 1998, alors qu'il se trouve en voyage à New York, lui vient l'idée de se marier avec l'ancienne rédactrice en cheffe du magazine ELLE. Qu'importe le décalage horaire à Paris, il prend son téléphone pour vite faire sa demande plutôt que d'attendre d'être rentré en France et d'avoir une bague à lui présenter. "Veux-tu m'épouser ? C'est oui ou c'est non, tout de suite", lui aurait alors lancé l'interprète de La maladie d'amour.

Prise au dépourvu, Anne-Marie Périer ne se laisse toutefois pas impressionner par cet ultimatum du chanteur et prend le temps de la réflexion. Après d'intenses discussions avec ses proches, elle finira par accepter sa demande en mariage quelques jours plus tard. Une union qui sera officiellement célébrée à la mairie, à Neuilly-sur-Seine, en 1999 par Nicolas Sarkozy alors seulement maire. Pour Michel Sardou, il s'agira de ses troisièmes noces puisqu'il avait été marié avant cela à Françoise Pettré (la mère de ses filles Sandrine et Cynthia), puis à Elizabeth Haas (la mère de ses fils Davy et Romain).

En avril dernier, Le Figaro donnait la parole à plusieurs proches de Michel Sardou - pour la sortie de son livre Je ne suis pas mort, je dors ! (XO Éditions) - et c'était ainsi l'occasion de découvrir un rare témoignage d'Anne-Marie Périer, qui a confirmé que son célèbre mari n'est pas du genre coulant. "Le caractère qu'il a ! Il n'est pas facile à vivre. Ses emportements sont en deux temps : il se met en boule, se calme, puis une demi-heure après, en remet une couche", disait-elle.