Michel Sardou fait un test ADN : les résultats ne lui plaisent pas !

Invité de l'émission Laissez-vous tenter sur RTL, vendredi 18 juin, Michel Sardou a parlé de sa curieuse trouvaille. En effet, l'interprète de La maladie d'amour, âgé de 74 ans, a fait un test ADN !

"J'ai fait un test ADN pour connaître mes origines. Et moi dans ma tête, à cause de mon père, je me voyais Italien depuis... toujours", raconte-t-il au micro d'Yves Calvi.

Mais qu'elle a été la surprise du papa de Sandrine (51 ans) Cynthia, Romain (47 ans) et Davy (43 ans) lorsqu'il a reçu ses résultats ! "J'envoie mon test. Il me revient et qu'est-ce que je vois ? J'ai 10% d'Italien, c'est vrai. Mais tout le reste c'est Écossais, Gallois, Irlandais".



Une étonnante coïncidence pour le chanteur, connu dans le monde entier pour sa chanson Les Lacs du Connemara ! Un titre qui fête ses 40 ans cette année et qui parle d'une région qui se situe... dans l'ouest de l'Irlande !

Loin de se sentir flatter, Michel Sardou a vu rouge !"Oh ! Et moi qui déteste les Anglais depuis Charles VII. Même avant. Eh bien allez savoir", a pesté l'artiste, qui a donné son dernier concert le 12 avril 2018 à la Scène musicale.

Mais motivé à l'idée de connaître la vérité sur les origines de ses ancêtres, celui qui partage sa vie depuis 22 ans avec Anne-Marie Périer, ancienne rédactrice en chef du magazine ELLE est allé jusqu'à contacter le laboratoire pour être sûr qu'il n'avait pas commis une erreur !

"Je leur ai demandé s'ils étaient sûrs. Et il y a une fille, très marrante d'ailleurs, qui m'a répondu : 'Peut-être que Les Lacs du Connemara, c'est un retour de vos ancêtres' !"

Tout est possible !