Michel Sardou se confie sur sa femme Anne-Marie Périer : "Sans elle je serais perdu"

À 74 ans, Michel Sardou est encore plein de projets. Son dernier en date : la sortie d'une autobiographie intitulée Je ne suis pas mort... je dors !, dans laquelle il raconte ses cinquante ans de carrière et revient sur sa vie personnelle. En pleine tournée promotionnelle, le chanteur à la voix d'or était l'invité de Pascal Praud dans son émission L'Heure des Pros jeudi 6 mai sur CNews.

Dès le début de l'émission, l'animateur, qui suscite souvent la polémique, aborde le sujet de la femme de Michel Sardou, Anne-Marie Périer. L'ancienne rédactrice en chef du magazine Elle s'est mariée en 1999 avec l'interprète des Lacs du Connemara. Plus de vingt ans après, il explique que celle qu'il décrit comme "sa seule certitude" représente toujours un phare dans la nuit pour lui. "Sans elle je serais franchement perdu", reconnaît-il.

Elle sait comment fonctionne un artiste, moi en particulier

Le chanteur, qui a récemment fait polémique avec ses propos sur le vaccin, explique l'importance de sa femme dans sa vie par sa connaissance du milieu. "Elle sait comment fonctionne un artiste, moi en particulier. C'est pas toujours facile à vivre, elle le dit d'ailleurs", analyse le père de Davy. Face aux angoisses, aux hésitations et au stress engendré par la popularité et l'exposition de la vie de chanteur, sa femme a su trouver les bons mots pour apaiser Michel Sardou.

Tous les questionnements inhérents à la vie d'artiste font de lui quelqu'un de difficile à gérer comme le concède volontiers le chanteur, grand ami de Johnny Hallyday. "On est tous des inquiets, traumatisés à la naissance", admet-il, expliquant qu'il s'agit sûrement de quelque chose d'héréditaire : "Mon père était pareil, celui de ma femme, François Périer, était pire que moi. On est tous des grands malades et elle, elle sait nous soigner très bien".

Une très belle déclaration de la part de Michel Sardou, quelques mois après les confidences d'Anne-Marie sur le caractère bien trempé de son homme.