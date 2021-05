Michel Sardou revient sur sa brouille légendaire avec Johnny Hallyday : "J'ai été très maladroit"

Ils étaient comme deux frères. Mais un jour, Michel Sardou a tenté un trait d'esprit qui n'a jamais été pardonné par Johnny Hallyday, ruinant ainsi une amitié forte, pure, de plus de trente ans. Comme quoi les paroles ne s'envolent pas toujours, le chanteur a émis quelques regrets dans un portrait accordé par l'émission Sept à huit, diffusé le dimanche 2 mai 2021. "On s'est fâché. Enfin, il s'est fâché. A cause de moi, je le reconnais volontiers. J'ai été très maladroit, explique l'interprète des Lacs du Connemara. J'ai fait une improvisation sur scène qui se voulait moqueuse. Les mots sont sortis avant la pensée."

Johnny Hallyday était un vrai papa poule pour Jade et Joy et il n'a jamais digéré que Michel Sardou puisse oser blaguer à leur propos. "J'ai dit : 'Ça va être difficile de les mettre sur des skis', rappelle le désigné coupable. Parce qu'il venait d'acheter un chalet en Suisse. Bon, c'est ni drôle, ni méchant. Mais lui, il l'a très mal pris. Parce qu'on a été le lui raconter derrière. On a aussi amplifié la chose." Suite à cette tirade, les deux chanteurs n'ont plus jamais formé le même binôme. Le Taulier a tout simplement refusé d'adresser à nouveau la parole à son complice, ni même d'écouter ses justifications.