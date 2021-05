Diaporama Michel Sardou revient sur sa brouille légendaire avec Johnny Hallyday : "J'ai été très maladroit"

Archives - Michel Sardou et Johnny Hallyday à Saint-Tropez.

Laeticia Hallyday accompagnée de ses filles Jade et Joy à Los Angeles.

Laeticia Hallyday et sa fille Joy prennent la pose devant l'objectif de Jalil Lespert, sur Instagram, décembre 2020.

Archives - Portrait de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Michel Sardou. Octobre 1998.

11 / 13

Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses". Le 21 octobre 2020. © Jacovides-Moreau / Bestimage