Cynthia Sardou victime d'un viol collectif : "Mon père a beaucoup souffert de mon drame"

Le 24 décembre 1999, Cynthia Sardou - fille de Michel et de son ex-femme Françoise Pettré -, est enlevée sur un parking et transportée par plusieurs hommes en banlieue parisienne. Victime d'un viol collectif de deux heures, elle se retrouve alors abandonnée du côté de Pantoise. Un drame terrible qu'elle garde toujours dans un coin de sa tête, tout comme son père.

Interrogée par le magazine Gala pour la sortie de son livre Le film, Cynthia Sardou a évoqué les relations qu'elle entretient avec son illustre paternel ; cas-contact de Roselyne Bachelot depuis que celle-ci, positive au coronavirus, l'a décoré. "Il a toujours été là. Nous sommes très liés. Il y a beaucoup de sentiments et d'émotions à chacune de nos retrouvailles en privé", a-t-elle confié. Avec la pandémie et la distance, elle n'a pas pu le voir depuis dix-huit mois car elle vit au Québec. Elle n'attend que de pouvoir retrouver et embrasser les siens. D'ailleurs, elle a confirmé s'entendre à merveille avec son demi-frère Romain, qui l'a aidée à l'écriture de son roman, ainsi qu'avec la nouvelle épouse de son père, Anne-Marie Périer.

Michel Sardou, malgré sa carrière très prenante, a toujours su trouver du temps pour ses enfants. Et le viol dont a été victime sa fille Cynthia l'avait d'abord rendu fou de rage avant de le plonger dans un chagrin qui ne partira jamais totalement. "Mon père a beaucoup souffert de mon drame. Ca lui a fait beaucoup de peine. Il a ses silences. Plus que ses mots, ce sont ses actes qui m'ont marquée. Il s'est toujours beaucoup inquiété de mon évolution et a toujours veillé à connaître mon ressenti", a ajouté Cynthia.

Ses trois agresseurs ont été condamnés puis relâchés après avoir purgé une partie de leur peine, au grand désarroi de Michel Sardou. Elle-même trouvait la situation ubuesque. "Ils en ont purgé la moitié et sont aujourd'hui dans la nature. Deux sur trois étaient récidivistes...", disait-elle en 2019 lors d'une conférence. Malgré tout, elle essaye de "passer à autre chose", consciente toutefois qu'elle n'oubliera "jamais ce qu'il s'est passé." L'écriture a notamment été une aide pour aller de l'avant. Alors qu'elle avait raconté son viol dans un livre paru en 2005 c'est avec une fiction qu'elle revient en librairie. "La leçon que je retiens de mon père c'est qu'il ne faut jamais avoir peur et mener ses projets au bout, continuer à avancer", ajoute-t-elle.

Gala, édition du 25 mars 2021.