Michel Sardou : Divorce, éloignement, santé... sa fille Cynthia se livre à coeur ouvert

Dans le clan Sardou, on demande Cynthia ! Discrète, la fille de Michel Sardou et de son ex-femme Françoise Pettré, entre à son tour sous les feux des projecteurs avec la parution de son premier roman, écrit pendant le confinement. Pour l'occasion, elle a multiplié les confidences à Ici Paris.

Installée de longue date au Québec, après avoir un temps vécu à Los Angeles, Cynthia Sardou a expliqué au magazine avoir pu écrire Le Film en raison de la pause forcée de ses activités, elle qui a une agence de communication privée de clients "le temps que cette crise se termine et que les activités culturelles puissent reprendre". Si elle a mis son temps libre à contribution en profitant d'une formation pour aider les plus fragiles physiquement et psychologiquement pendant la crise du Covid-19 dans les hôpitaux, les Ephad ou les centres de vaccination - elle-même a été vaccinée en tant que personne prioritaire de part son travail actuel - elle a aussi et surtout écrit. Elle a été encouragée par son demi-frère Romain, fils de Michel et de sa seconde épouse, Elizabeth Haas. "Il a été mon premier lecteur et m'a encouragée tout au long de l'écriture (...) Je l'ai écouté. Il a beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine", a-t-elle précisé.

Cynthia Sardou, aujourd'hui âgée de 47 ans, a envoyé son livre à son papa - avec qui elle a "d'excellents rapports" - mais il ne l'a pas encore reçu. Avec la pandémie, elle confie ne pas avoir vu Michel Dardou depuis 18 mois. "Je n'ai qu'une envie, c'est de revenir en France pour embrasser ma famille dès que je le pourrai", a-t-elle ajouté. Une envie d'autant plus forte que l'artiste a récemment été déclaré cas-contact au coronavirus après sa décoration des mains de Roselyne Bachelot, depuis hospitalisée. Nul doute qu'elle doit vouloir être près de lui et avoir de ses nouvelles.

Depuis le Canada, où elle se sent "en paix, tranquille, sereine" depuis une vingtaine d'années, Cynthia Sardou traverse désormais la vie en célibataire. En effet, elle a confirmé son divorce d'avec son mari Jean-Claude Bataille. Un divorce pas encore prononcé, "long et difficile" mais avec lequel elle a du recul, souhaitant ainsi à son ex d'être "heureux tout simplement". Pour l'heure, elle se concentre donc sur la promotion de son livre, lequel met en scène une femme victime d'un pervers narcissique. "Nous n'avons rien en commun, même si on a chacune dû affronter des drames [elle a été victime d'un viol collectif, NDLR]... Depuis, j'essaie de me reconstruire, de vivre tant bien que mal avec ce traumatisme", a-t-elle toutefois tenu à préciser, pour éviter les parallèles.

