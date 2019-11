Cynthia Sardou a demandé le divorce par mail : son ex-mari raconte

Dans les pages de France Dimanche, paru ce vendredi 29 novembre 2019, on eut découvrir un entretien particulier : celui de Jean-Claude Bataille. Il est venu annoncer son divorce d'avec Cynthia Sardou, la fille du célèbre chanteur, et livrer sa version des faits dans ce qu'il dit être une séparation délicate. Le journaliste assure "n'être pas du genre à régler ses comptes dans les médias".

"Cynthia a donc quitté le domicile conjugal le 23 novembre 2018", explique-t-il. Cela fait donc un an que Jean-Claude Bataille tait cette séparation, tandis qu'il justifie cet étalage par crainte que "ça ne fuite ailleurs". "Ça a été très violent. La veille, elle me disait encore "je t'aime" au téléphone", poursuit-il, racontant qu'à l'époque, Cynthia Sardou était partie en vacances avec des amis. "Pendant son séjour, j'ai reçu un mail très tôt le matin m'annonçant qu'elle désirait mettre un terme à notre mariage. Quelques heures plus tard, elle était à la maison, accompagnée d'un huissier pour récupérer ses affaires personnelles. J'étais incapable de réagir", raconte l'écrivain.

Selon lui, le départ de Cynthia était "prémédité". "Elle a procédé discrètement à des retraits de notre compte conjoint sur lequel avait été déposée, entre autres, la succession de mon père, décédé quelques semaines plus tôt, et en a vidé un autre", explique Jean-Claude Bataille, qui avoue avoir "un peu le sentiment d'avoir été utilisé".

"J'ai toujours su qu'elle était instable suite aux événements qu'elle a vécu"

Plus tard dans l'interview, Jean-Claude Bataille va ensuite décrire Cynthia Sardou comme "instable", "fragile", de par les événements traumatisants qu'elle a vécu. "Son instabilité rend les choses compliquées et incertaines (...) Après l'agression qu'elle a vécue, il lui arrivait fréquemment de traverser des périodes de crise (...) J'ai toujours su qu'elle était instable suite aux événements qu'elle a vécu", explique-t-il. Son ex-mari rejette ainsi la faute sur la personnalité de Cynthia, qu'il dit perturbée par le viol collectif qu'elle a subi en 1999. En effet, ce soir-là, elle a été agressée et enlevée par trois hommes à la sortie de son travail. Deux heures de calvaire durant lesquelles Cynthia Sardou, à l'époque âgée de 26 ans, a été violée par ses agresseurs avant d'être abandonnée sur un terrain vague. Un traumatisme qu'elle avait raconté dans on livre Appelez-moi Li Lou.

Dans son entretien à France Dimanche, Jean-Claude Bataille évoque ces supposées "crises", mais assure également que leurs huit années de vie commune "étaient fondées sur le respect et notre couple n'a jamais vraiment rencontré de crise importante". Il explique ne pas souhaiter "la détruire" avec cette interview mais "juste la préserver", pensant que son ex-femme est "mal conseillée, voire mal influencée." Pour l'heure, Cynthia Sardou n'a pas publiquement livré sa version des faits.

Pour rappel, Cynthia Sardou et Jean-Claude Bataille s'étaient mariés en 2012.

Retrouvez l'interview de Jean-Claude Bataille en intégralité dans le dernier numéro de France Dimanche, paru le vendredi 29 novembre 2019.