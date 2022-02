Nikos Aliagas, son discret couple avec Tina Grigoriou : rares confidences sur "sa femme forte et brillante"

50'Inside, Star Academy, The Voice, La chanson secrète, les NRJ Music Awards... On ne compte plus les programmes cultes qu'a présenté ou présente toujours Nikos Aliagas. Depuis plus de vingt ans, l'animateur s'impose dans le milieu audiovisuel, devenant une figure emblématique de TF1. Pour saluer sa carrière, TMC lui consacre un documentaire ce mercredi 9 février 2022 baptisé Nikos en vrai, à l'ombre des lumières. Au programme : des images d'archives, des témoignages de son plus proche entourage mais aussi des confidences très personnelles de l'animateur. Celui qui a toujours entrepris de donner la parole aux autres se met cette fois à nu et y évoque son parcours depuis son enfance.

Dans le film, d'ores et déjà disponible sur la plateforme Salto, Nikos Aliagas évoque notamment sa compagne Tina Grigoriou avec qui il s'épanouit depuis plusieurs années et a eu deux enfants, Agathe (10 ans) et Andréas (6 ans). Et autant dire qu'il ne manque pas d'éloges à son sujet. "Elle me fait du bien, elle m'a réparé, dans mes peurs, dans mes doutes, c'est une femme forte, c'est une femme brillante, et je crois qu'elle est à bonne distance avec tout ça, et j'en ai besoin", déclare-t-il.

À bonne distance car, en effet, Tina Grigoriou n'a rien à voir avec les activités de son homme. Elle évolue discrètement de son côté en tant que médecin à Londres et n'apparaît qu'à de rares occasions lors d'événements publics. "On ne la voit pas souvent, elle n'aime pas se montrer, elle a raison, explique Nikos Aliagas. De temps en temps, elle accepte de venir avec moi sur un tapis rouge, alors ça l'amuse. C'est pas du tout son monde, mais à la fin, on rigole comme des gamins." Une pudeur qui s'est imposée tout "naturellement" comme il le précise : "On ne se cache pas et en même temps, on ne se montre pas. C'est-à-dire qu'on essaie de le faire naturellement, on essaie de ne pas montrer nos gamins. Mais je suis un personnage public et ça fait partie du jeu."

Des confidences à découvrir ce soir dans Nikos en vrai, à l'ombre des lumières dès 21h15, sur TMC.