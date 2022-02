Diaporama Nikos Aliagas, son discret couple avec Tina Grigoriou : rares confidences sur "sa femme forte et brillante"

Nikos Aliagas, son discret couple avec Tina Grigoriou : rares confidences sur "sa femme forte et brillante"

Nikos Aliagas et sa compagne Tina Grigoriou lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards au Palais des Festivals de Cannes.

Nikos Aliagas et sa femme Tina dans les tribunes lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 31 mai 2019. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

Exclusif - Nikos Aliagas et sa compagne Tina Grigoriou - Photocall du Longines Paris Eiffel Jumping au Champ de Mars à Paris le 7 juillet 2018. ©Veeren-Perusseau/Bestimage

Nikos Aliagas et sa compagne Tina Grigoriou - Inauguration de l'exposition photographique de Nikos Aliagas intitulée "Corps et âmes" à la Conciergerie à Paris le 23 Mars 2016. © Dominique Jacovides / Bestimage

6 / 13

Nikos Aliagas avec sa femme Tina Grigoriou - Photocall à l'occasion de l'inauguration du nouveau Disney's Hotel New York - The Art of Marvel à Disneyland Paris le 26 juin 2021. © Guirec Coadic / Bestimage