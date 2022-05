Laury Thilleman et Juan Arbelaez sans enfant : une pression qui faisait enrager la miss

Ils formaient l'un des couples les plus glamour de la sphère people. Ce mardi 17 mai, Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont pourtant pris tout le monde de court en annonçant leur rupture sur leurs comptes Instagram respectifs. "Après 7 ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos routes séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact. (...) Juan a égayé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur", a écrit l'ancienne Miss France. Après deux ans de mariage, les tourtereaux ont décidé d'y mettre un terme, à la grande surprise de leurs admirateurs.

Les abonnés justement ne rêvaient que d'une chose : voir Laury Thilleman et Juan Arbelaez devenir parents. Sauf que ces envies, bien trop souvent manifestées sur les réseaux sociaux, ont fini par agacer sérieusement la Bretonne de 30 ans. Elle avait notamment envoyé sur les roses un journaliste de Télé Star qui avait abordé la question avec elle : "Si je n'ai pas encore d'enfant, c'est pour une raison qui m'appartient et je ne vous la dirai pas."

Cette pression concernant l'arrivée d'un bébé pour un jeune couple, Laury Thilleman avait de plus en plus de mal à la gérer. Dans son podcast Comment tu fais ? dévoilé en novembre dernier, elle faisait notamment référence aux moindres suspicions que quelques formes inhabituelles pouvaient provoquer chez les internautes : "On est le 2 juillet. Je poste une photo banale d'une copine et moi, sorties de plage, pour célébrer le début des vacances. Et là, c'est le drame : une déferlante de commentaires, de félicitations et d'articles annonçant ma grossesse s'abattent sur la toile."

Si fonder une famille avec Juan n'était évidemment pas exclu, Laury Thilleman a concédé que l'aspect intrusif de certains l'avait mise en colère : "Pour la première fois de ma vie, je me sens dépossédée de mon corps, de mes ovaires, de mes règles, de mon propre cycle. De ma vie en fait ! (...) Comme si je ne pouvais pas prendre 2 kilos, tranquille, pendant mes vacances. Sérieux, quand est-ce qu'on va nous lâcher la grappe avec ça ? On nous félicite quand on perd du poids et on nous annonce notre propre grossesse quand on prend du gras." Après l'annonce choc faite ce jour, Laury Thilleman devrait être un peu plus tranquille...