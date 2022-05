Diaporama : Laury Thilleman séparée de Juan Arbelaez : les ex contraints de continuer à collaborer ensemble pour Vida ?

Juan Arbelaez et sa femme Laury Thilleman lors de la soirée de présentation de la collection Messika by Kate Moss à l'hôtel Ritz à Paris © Rachid Bellak / Bestimage

Laury Thilleman (Miss France 2011) et son compagnon le chef cuisinier Juan Arbelaez - Montée des marches du film "Douleur et Gloire" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 17 mai 2019 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Laury Thilleman (Miss France 2011) et son compagnon Juan Arbelaez durant la soirée "Amber Lounge Monaco 2017" au Méridien Beach Plaza, dans le cadre du Grand Prix de Monaco. Cette année, les profits de la vente aux enchères seront reversés à la fondation de Sir Jackie Stewart, "Race Against Dementia". Monaco, le 26 mai 2017. © Bruno Bebert/Bestimage

11 / 13

Exclusif - Laury Thilleman et son mari Juan Arbelaez - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 9" à la Seine musicale à Paris, diffusée le 27 novembre sur TF1 à 21h05 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 10 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Avec une surprise faite à un couple d'artistes et un anniversaire surprise sur le plateau pour l'un des invités. © Gaffiot-Moreau / Bestimage