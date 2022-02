Top Chef 2022 : Photos et portraits des 15 candidats !

Top Chef rempile pour une treizième saison ! Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet accueillent ainsi Glenn Viel, le remplaçant de Michel Sarran au sein de l'équipe de chefs. Et tous ensemble, ils ont pour mission d'accompagner les quinze candidats en lice dans cette édition. Le but de chacun ? Aller au bout de l'aventure et succéder à Mohamed Cheikh, grand gagnant de Top Chef 2021. Voici les portraits des participants.

Pascal Barandoni (21 ans)

C'est à l'âge de 16 ans que ce jeune apprenti s'est lancé dans les concours Escoffier. Il a depuis remporté le titre de Meilleur Apprenti de France 2020 et est ressorti grand gagnant d'Objectif Top Chef ! Un bon début pour Pascal Barandoni venu de Cuers dans le Var et tout juste diplômé d'un BTS Management en Hôtellerie-Restauration au lycée Anne-Sophie Pic. Cette passion pour la cuisine lui vient de son grand-père fermier et il voulait même devenir charcutier. Finalement, c'est la gastronomie qu'il a préféré. Et c'est auprès de grands chefs comme Eric Frechon ou Alain Ducasse qu'il a fait ses armes. Sa cuisine est très technique et axée sur le terroir. Actuellement, il travaille au restaurant Le Sud avec le chef Christophe Petra et a fait, juste avant d'intégrer Top Chef, un stage chez Arnaud Lallement. A terme, il rêve d'ouvrir son propre restaurant !

Lucie Berthier Gembara (32 ans)

Rien ne la prédestinait à la cuisine. En effet, elle a d'abord fait du commerce international. En 2010, la mort de son père a été un électrochoc. C'est à ce moment-là qu'elle tente sa chance derrière les fourneaux. Lucie Berthier Gembara utilise alors l'argent de son héritage pour s'inscrire à l'institut Paul Bocuse. Elle a évolué auprès d'Alexandre Mazzia, chef trois étoiles qui lui a proposé une promotion... qu'elle a refusée ! Une décision qu'elle regrette. Mais pas de quoi se lamenter ! Depuis, la trentenaire a eu un enfant et l'arrivée de son fils dans sa vie lui a permis de prendre confiance en elle et d'ouvrir son propre restaurant baptisé Sépia. Elle y propose une cuisine de bistrot sexy à base de produits locaux et y travaille essentiellement du végétal, le tout avec une touche orientale.

Elis Bond (29 ans)

Le parcours n'a pas été facile. Né en Guyane, Elis est arrivé en métropole à l'âge de 6 ans avec sa famille. Et durant un an, il a été séparé de sa mère et de ses onze frères et soeurs. Une situation qu'il a eu du mal à accepter. Conséquence : Elis Bond s'est renfermé sur lui-même et cela a conduit à un échec scolaire. Il n'a jamais été très bon sur les bancs de l'école mais se rattrape largement en cuisine. Autodidacte, le jeune chef a commencé comme plongeur avant de gravir les échelons et finir par ouvrir son propre restaurant à 21 ans seulement. Aujourd'hui, il est chef propriétaire du restaurant Mi Kwabo à Paris et a obtenu la distinction de Jeunes Talents Gault & Millau en 2019 et L'Assiette Michelin en 2021. Sa cuisine, il la définit en trois mots : instinctive, créative et métissée (avec des influences d'Afrique et d'Outre-Mer). Et surtout, il y ajoute une dimension artistique. Ses assiettes sont toujours soignées et il dessine ses plats avant de les réaliser.

Louise Bourrat (27 ans)

C'est toute jeune qu'elle a su qu'elle serait derrière les fourneaux. Après avoir travaillé dans plusieurs restaurants étoilés, du gastronomique au bistronomique, la jeune femme est devenue cheffe privée puis consultante au Chili. Puis, direction le Portugal, d'où elle est originaire, pour l'ouverture de son premier restaurant BouBou's à Lisbonne, avec son frère en salle. Louise Bourrat est une féministe engagée qui a connu des expériences difficiles en tant que jeune cuisinière. Aujourd'hui, sa brigade est majoritairement féminine. La cheffe aime cuisiner les produits mal aimés comme la langue ou le foie. Elle a une cuisine de goût, percutante et piquante, avec une démarche qui tend vers le zéro déchet, utilisant des produits de la cueillette urbaine et sauvage.

Mickaël Braure (33 ans)

L'école n'était pas son fort. Alors il a dû trouver un métier qui lui plairait. Après un échec comme électricien (il est daltonien), bingo, la cuisine et lui, ça matche. Mickaël Braure a fait des études dans un lycée hôtelier et a appris le métier dans des restaurants étoilés avant d'ouvrir son propre établissement à l'âge de 25 ans, avec un associé. Puis, en 2019, il a ouvert le bistrot du Witloof dans la campagne lilloise, dont il est originaire. Une véritable fierté pour sa famille, lui qui est issu d'un milieu modeste avec des grands-parents miniers. "J'ai voulu faire des grandes maisons, pour découvrir un monde qui ne m'était pas accessible, et faire goûter des produits de luxe à mes parents", confie-t-il. Mickaël Braure qualifie sa cuisine de paysanne et sexy. Sa devise : "Le gras, c'est la vie !" Il aime également surprendre ses clients et cuisiner des produits peu communs comme l'utérus de cochon pour en faire des beignets.

Tania Cadeddu (29 ans)

Originaire de Sardaigne, la jeune femme rêvait d'une carrière en France, emblème de la gastronomie. Arrivée en France il y a 8 ans, elle voulait s'affirmer seule et ne dépendre de personne. Elle est arrivée sans savoir parler le français ce qui n'a pas été sans difficulté en cuisine. Mais forte de son tempérament italien, Tania Cadeddu a su se faire une place en cuisine. Elle a commencé auprès de Gordon Ramsay en tant que demi-cheffe de partie au Fort Village Ressort. Après avoir été cheffe de partie au Ritz, elle est aujourd'hui cheffe du restaurant de l'ancien candidat de Top Chef (saison 3, en 2012) Juan Arbelaez à Paris, Vida, depuis 3 ans. Elle propose une cuisine méditerranéenne healthy mais riche en goût. La jeune femme se met au défi de faire de la cuisine gourmande pour des clients végans et végétariens.

Arnaud Delvenne (36 ans)

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Belge a un parcours atypique. Plus jeune, il était un élève perturbateur et a fini par être renvoyé. C'est là qu'il s'est dirigé vers une école hôtelière. "J'étais un gamin difficile, je n'allais pas en cours, j'ai tout fait pour me faire virer et aller en cuisine", se souvient-il. Après une première expérience dans un restaurant, il devient assistant manager chez Quick, géant du fast-food, avant de devenir cuisinier en prison. "Toute expérience est bonne à prendre et on apprend toujours", estime-t-il. Depuis, Arnaud Delvenne a ouvert son propre restaurant puis est devenu chef exécutif du groupe hôtelier Van der Valk sur la région liégeoise. Sa force, il la puise dans son passé. Il y a dix ans, sa mère est morte d'un cancer. "Ma maman, c'était tout pour moi, c'était toute ma vie, elle serait fière de moi", confie-t-il. Et lui aussi peut être fier de son parcours : en mars 2021, Arnaud Delvenne pesait plus de 115 kilos. Après une opération, il s'est délesté de 50 kilos ! Cette perte de poids incroyable a changé son regard sur la nourriture. Il propose désormais une cuisine généreuse, sincère mais light et diététique.

Logan Depuydt (35 ans)

Un autre Belge rejoint le casting. Et chez lui, la cuisine c'est de famille. Sa maman tenait une brasserie et il a toujours baigné dans le monde de la restauration. Tout petit, il faisait des concours de taillage de légumes avec le chef de la brasserie familiale. Mais c'est contre l'avis de sa mère que Logan Depuydt se lance dans le métier. Jeune turbulent, il a trouvé dans la cuisine un cadre. "La cuisine m'a sauvé", avoue-t-il. Aujourd'hui, ce personnage haut en couleur et hyperactif est chef propriétaire du restaurant L'artiste de Falaen et chef consulting au restaurant Delahaut. Et ses assiettes sont bien loin de son apparence. "Ma cuisine c'est l'opposé de moi ! Moi je suis brut, tatoué, speed alors que ma cuisine est raffinée, féminine", confie-t-il. En bref, il propose un style anti-conformiste, audacieux, sans code, gourmand, minimaliste et raffiné.

Lilian Douchet (28 ans)

"Je suis né pour cuisiner !", assure-t-il. Tout jeune déjà, Lilian Douchet préférait les recettes sur Cuisine TV aux dessins animés. Il a enchaîné les expériences auprès de grands chefs dans des restaurants étoilés... et avait pour projet d'ouvrir son propre établissement. Mais la Covid-19 a bouleversé ses plans. "Je devais signer le lendemain du confinement et mon avocat m'a dissuadé de me lancer...", raconte-t-il. Finalement, il a opté pour une reconversion et est devenu directeur d'un hypermarché. Voilà déjà deux ans qu'il n'a pas cuisiné. Alors participer au concours culinaire de M6 pourrait bien lui permettre un nouveau départ dans le milieu. "Top Chef ça peut changer ma vie, je ne peux pas me louper", indique-t-il. Lilian Douchet a une cuisine gastronomique, technique, de palace grâce à ses différentes expériences. Il aime "l'équilibre dans le déséquilibre" et cherche à donner "un orgasme culinaire" à travers ses assiettes.

Renaud Ramamourty (31 ans)

La cuisine a toujours été une évidence pour lui. C'est notamment grâce à ses parents qu'il a acquis les compétences requises dans le domaine. Il considère sa maman, à qui il doit tout, comme son idole. Tout petit déjà, il aimait cuisiner à ses côtés. C'est elle qui lui a appris les premières associations de saveurs et les premières techniques. Son papa, ancien militaire, lui a appris la rigueur dont un cuisinier a besoin. Renaud Ramamourty a déjà tenté sa chance lors de la toute première saison de Top Chef, en 2010. Mais il n'avait pas réussi à finir son plat et avait été éliminé en premier du concours. 12 ans plus tard, il espère bien prendre sa revanche ! "Cette fois-ci je ne sortirai pas le premier !", annonce-t-il. Ce chef exécutif chez Petrossian, avec qui il a d'autres projets en cours, propose une cuisine de technique française avec des touches indiennes. En bref, une cuisine colorée et épicée.

Sébastien Renard (27 ans)

La cuisine et Sébastien Renard, c'est une grande histoire d'amour. Le jeune chef a fait ses armes au Meurice avec Alain Ducasse. Puis, après un temps passé à Paris, ce Nordiste supporte mal la distance avec ses proches. C'est ainsi qu'il passe 5 ans au Château de Beaulieu auprès de Marc Meurin, qu'il considère aujourd'hui comme un second papa. C'est aussi là qu'il a eu la chance de rencontrer Camille Delcroix, ancien gagnant de Top Chef (saison 9, en 2018), devenu aujourd'hui un très bon ami. Sébastien Renard est un personnage drôle et très attachant. Son excentricité n'empêche pas une grande technicité et rigueur. Il vise toujours l'excellence et définit sa cuisine comme "laser", technique et réconfortante.

Wilfried Romain (28 ans)

Après des débuts au Luxembourg dans un restaurant étoilé, Wilfried décide de partir travailler à Melbourne en Australie. Mais son envie de voyager à nouveau se faisant ressentir, Wilfried décolle pour l'Amérique du Sud. Il travaille alors dans un des meilleurs restaurants du monde, le Borago au Chili. Il décide ensuite d'entreprendre un voyage itinérant en Argentine, au Pérou, en Bolivie en terminant par la Colombie. De retour à Paris, plusieurs expériences s'offrent à lui dont une à L'Orangerie au Georges V. Il se définit comme un cuisinier voyageur. Ses voyages et rencontres aux quatre coins du monde ont fait de lui le cuisinier qu'il est aujourd'hui. La cuisine de Wilfried Romain est influencée par les techniques et les rencontres faites lors de ses voyages à travers le monde. Avec sa cuisine ouverte sur le monde, il veut faire voyager grâce à des associations et des produits inattendus.

Thibaut Spiwack (35 ans)

Bon élève mais adolescent rebelle, Thibaut ne se retrouve pas dans le système scolaire et plaque tout en première S pour s'inscrire dans un lycée hôtelier. Son père est contre mais il arrivera à le convaincre et à le rendre fier par un parcours exemplaire : Major au BEP, 3e au Meilleur Apprenti de France, grandes maisons étoilées, ouverture de son propre restaurant, Anona. Il y propose une cuisine gastronomique audacieuse et écoresponsable. Il veille également à l'impact environnemental de son restaurant (ampoules basse consommation, tireuse à eau pour éviter les contenants...) et souhaite que son restaurant ait la plus petite empreinte carbone possible. Il fait d'ailleurs partie des 50 premiers chefs à avoir obtenu l'étoile verte Michelin. Top Chef, c'est sa manière à lui de partager son mode de fonctionnement mais aussi de rendre hommage à sa soeur Virginie, disparue tragiquement en 2021. Il veut également rendre fiers ses parents, qui l'ont toujours soutenu.

Elliott Van De Velde (32 ans)

Cuisinier autodidacte et atypique, Elliott Van de Velde a créé de nombreux concepts dans l'événementiel bruxellois avant d'avoir un coup de coeur pour la cuisine. Diagnostiqué Haut Potentiel Intellectuel (HPI), il a souvent été mal compris. La cuisine est son mode de communication, son moyen de s'exprimer. Ce jeune Belge a fondé l'association Hearth Project, qui a pour but de proposer des repas gastronomiques à base d'invendus alimentaires, Elliott a une cuisine engagée dans le zéro déchet et lutte contre la précarité sociale. Une cuisine intuitive qui a pour objectif de surprendre et d'impressionner.

Ambroise Voreux (26 ans)

De nature discrète, la cuisine a permis à Ambroise Voreux d'avoir confiance en lui et de

s'affirmer. Après avoir effectué plusieurs stages dans des restaurants étoilés, il devient chef à seulement 19 ans ! Son restaurant La Cabane à Matelot est né de son amitié avec Romain Gadais, pêcheur, avec qui il est associé. Le concept du restaurant est simple : Ambroise Voreux cuisine les poissons pêchés par Romain. "Lorsque Romain revient de la pêche, je regarde et je dois faire mon menu avec ce qu'il y a... c'est la surprise, ça m'oblige à être hyper créatif", confie-t-il. Ses expériences de plusieurs mois en Nouvelle-Zélande, au Pérou et au Japon ont beaucoup influencé sa cuisine. Il propose ainsi une cuisine hyper créative et 100% locale. Une affinité particulière pour le travail du poisson et les herbes aromatiques. Il aime notamment mettre à l'honneur des poissons méconnus ou décriés et les travailler de A à Z.

Rendez-vous dès mercredi 16 février 2022 à 21h05 sur M6 afin de suivre Top Chef 2022.