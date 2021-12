Top Chef 2022 : Pascal, gagnant d'Objectif Top Chef, au casting

Comme chaque année, Philippe Etchebest est aux commandes d'Objectif Top Chef sur M6, une émission où de jeunes apprentis tentent de l'impressionner. Le vainqueur du programme intègre directement la brigade du célèbre chef bordelais pour la prochaine saison de Top Chef. Vendredi 3 décembre 2021, L'Académie Top Chef a fermé ses portes. Le face-à-face s'est joué entre Pascal, Meilleur Ouvrier de France, et Clément, amateur et ingénieur en intelligence artificielle au quotidien. Devant les chefs prestigieux Mauro Colagreco, Arnaud Lallement et Sébastien Vauxion, c'est Pascal qui est ressorti grand gagnant !

Le jeune homme de 21 ans a décroché son ticket ! Direction la treizième saison du concours culinaire de M6, avec les manchettes bleues de l'équipe de Philippe Etchebest. Présenté comme compétiteur, déterminé et ambitieux, Pascal a déjà été élu Meilleur apprenti de France en 2020. Un titre qui laisse peu de place au doute quant à son talent en cuisine ! Son prochain objectif ? Remporter Top Chef face aux candidats certainement plus expérimentés que lui et devenir par la suite Meilleur Ouvrier de France, comme son mentor !