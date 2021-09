Objectif Top Chef : Un camp militaire, un niveau élevé... Philippe Etchebest impressionné !

Après six saisons à succès, Objectif Top Chef fait son retour sur M6 dès lundi 20 septembre 2021. Philippe Etchebest aura pour mission d'accompagner et former de jeunes apprentis tout le long du programme. Le grand gagnant aura, en plus du titre de vainqueur, la chance d'intégrer directement la brigade du chef dans la prochaine saison de Top Chef ! Et cette année, la production met les petits plats dans les grands.

L'Académie Top Chef, un camp d'entraînement militaire

L'Académie Top Chef est la grande nouveauté de la saison. Durant deux semaines, les heureux élus seront formés dans des "conditions extrêmes de difficultés", comme l'a indiqué Philippe Etchebest en conférence de presse. Le chef bordelais compare même cette académie à "un camp d'entraînement, comme celui des Marines aux Etats-Unis". Le but ? Que les apprentis soient parés techniquement mais aussi psychologiquement. D'anciens candidats phares de Top Chef ainsi que de grands chefs étoilés les jugeront sur des épreuves mythiques du concours culinaire de M6 à l'instar de la boîte noire ou encore une version plus dans l'air du temps de la guerre des restos. Créativité, technique, émotion, mental, rapidité... Tant de qualités que le chef attend ! "Il faut tout, il n'y a pas de demi-mesure", annonce-t-il.

Un niveau élevé, Philippe Etchebest impressionné

Mais sur les 108 candidats au casting, seulement neuf auront la possibilité d'intégrer l'Académie Top Chef ! Autant dire que le niveau sera élevé et la compétition rude ! Philippe Etchebest se dit même "impressionné". "Ceux qui viennent de belles maisons sont préparés par leurs chefs aussi, c'est un bagage. Et même chez les amateurs j'ai de belles surprises. Ils sont affutés, eux aussi", lance-t-il, annonçant qu'il y a eu "match entre les amateurs et les apprentis".

Mais comment sont choisis les candidats d'Objectif Top Chef ? C'est simple, le chef y a mis tout son coeur... et son appétit. Au total, lors des phases de sélections, il y a dégusté 350 plats pour faire son choix. Et cela ne l'a pas empêché de prendre ses repas aux heures habituelles ! Pas bon pour sa ligne tout ça... "Il faut savoir que j'ai mon coach sportif qui vient deux à trois fois par semaine pour m'aider à éliminer tout ca entre deux scènes", confie-t-il. Voilà donc son secret.