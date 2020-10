Objectif Top Chef : Gros indice sur le gagnant, la bourde de Philippe Etchebest !

Depuis lundi 12 octobre, dans Objectif Top Chef, Philippe Etchebest cherche, parmi des amateurs et des apprentis, la perle rare qui intégrera sa brigade dans la prochaine édition de Top Chef. Mais alors que le concours culinaire vient tout juste d'être lancé, le célèbre chef étoilé a donné un indice non négligeable sur l'identité du grand gagnant !

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères du Parisien que l'acolyte d'Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet sur M6 en a un peu trop dit. Questionné sur un éventuel favoritisme lors du casting – l'an dernier, le gagnant de Top Chef David Galienne était étoilé, et dans cette saison d'Objectif Top Chef Capucine a travaillé... dans les cuisines de l'Elysée –, Philippe Etchebest a répondu de manière claire et nette, comme à son habitude, sur l'importance ou non du parcours d'un candidat avant le jeu.

Le gagnant d'Objectif Top Chef a une revanche à prendre sur la vie

"J'ai eu un étoilé il y a deux ans dans ma brigade : il a tenu trois semaines, lâche-t-il. Alors ce n'est pas parce qu'une jeune vient de l'Elysée qu'elle gagne forcément !" Et de divulguer un indice sur le candidat qui ressortira gagnant de cette édition d'Objectif Top Chef : "Le parcours de celui ou celle qui remporte cette saison résonne d'ailleurs comme une revanche sur la vie."

Mais pas facile, pour l'heure du moins, de deviner de qui il s'agit. Il faut dire que cette année, la production a mis la barre très haut. Cette sélection est "meilleure que l'an passé", assure Philippe Etchebest. "Certains m'ont cuisiné un dessert... aux lentilles ! Même moi, je n'ai jamais osé faire ça, poursuit-il. Mais avec 108 candidats qui se bousculent pour intégrer ma brigade, je prends le meilleur du meilleur. J'ai été encore plus exigeant parce que je veux ensuite gagner Top Chef, dont le tournage commence cette semaine."

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 18h40 sur M6 afin de suivre Objectif Top Chef et découvrir quel candidat gagnera le concours, puis intégrera la brigade de Philippe Etchebest.