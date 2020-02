David Galienne (Top Chef 2020) : Le jour où il a cuisiné pour Emmanuel Macron

David Galienne a vécu une belle expérience. Le chef du restaurant Le Jardin de plumes, situé à à Giverny (en Normandie), a participé à Top Chef 2020 et a ainsi dû séduire les membres du jury, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et le nouveau venu Paul Pairet. Une grosse pression pour le seul chef étoilé de cette saison. Mais on imagine qu'il a rapidement su gérer son stress, car il a déjà fait face à un autre défi de taille : cuisiner pour Emmanuel et Brigitte Macron.

Sur son compte Instagram, David Galienne se plaît à partager ses nombreuses expériences culinaires. Et en parcourant sa page, on a pu constater qu'il avait publié une photo en compagnie du couple présidentiel et de l'équipe de son établissement. "Quelle journée !!! Faire à manger pour le président de la République, un chef trois étoiles au Michelin et mon secrétaire d'État préféré... c'est fait. Merci d'être venu découvrir notre belle Normandie et découvrir notre belle maison", a-t-il écrit en légende de sa publication datant du 13 juillet 2018.