Juan Arbelaez dévoile le visage de son père... La ressemblance est incroyable !

Juan aura toujours une place à part dans mon coeur

"La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact, assurait-elle. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce. Juan a égayé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur." Et si elle avait choisi de s'occuper elle même de cette annonce, "faite avec le coeur, beaucoup d'amour et de bienveillance", c'était pour rester maître de sa vie "plutôt que de la médiatisation" - expliquait-elle à Télé Loisirs. Quant à Juan Arbelaez, hormis quelques messages cryptiques, il a effectivement préféré conserver le silence. Son papa et sa maman sont, heureusement, là pour le soutenir dans cette rude épreuve...