Juan Arbelaez séparé de Laury Thilleman : il poste un message énigmatique, les internautes soucieux

Toute bonne chose a décidément une fin. L'histoire de Laury Thilleman et Juan Arbelaez a connu la sienne tout récemment au bout de sept ans d'amour et trois de mariage. Le célèbre couple a en effet annoncé sa rupture le 17 mai dernier, à travers un post Instagram. Et depuis, c'est chacun de leur côté qu'ils poursuivent leur chemin. Sur les réseaux sociaux, sans jamais revenir sur leur rupture, l'ex-Miss France et le chef colombien ont d'ailleurs laissé savoir qu'ils avaient un planning très chargé. Entre visite à Cannes lors du Festival et projets culinaires pour Juan et sport et animation télé pour Laury, les deux ex vont de l'avant et gardent le sourire.

Ce dimanche 5 juin 2022, la publication de Juan Arbelaez a toutefois interpellé. Alors qu'il était de passage à Étretat pour une session de surf, en dépit de la météo peu clémente, l'ex-candidat de Top Chef (2012) a posté quelques photos de lui sur sa plage, dans un décor magnifique. Mais c'est bien sa légende qui se démarque. "On t'dira d'être premier... jamais d'être heureux" a-t-il écrit.

Et beaucoup d'internautes se sont alors empressés de lui souhaiter le meilleur, craignant qu'il ne soit pas heureux justement. "Sois heureux Juan, j'insiste sois heureux avec peu !", "Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Le meilleur reste à venir", "Toi seul sait ce qui est bon pour toi", "On te dira d être heureux sans être le premier ni riche. Le bonheur c'est dans la tête, c'est un état d'esprit...", lui ont-il adressé.