Laury Thilleman séparée de Juan Arbelaez : le chef retrouve le sourire à Cannes, apparition remarquée

Le 17 mai dernier, Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont fait une annonce choc sur les réseaux sociaux. Après sept années d'amour, dont trois ans de mariage, le couple a décidé de se séparer. C'est avec beaucoup de respect et de tendresse l'un envers l'autre qu'ils ont partagé la nouvelle sans rentrer dans les détails de ce qui avait amené à leur rupture. Depuis, plus un mot de leur part sur le sujet mais des apparitions remarquées pour prouver que tout va bien.

Juan Arbelaez a notamment été aperçu sur le tapis rouge cannois vendredi soir à l'occasion de la montée des marches du film Mascarade de Nicolas Bedos, dans le cadre de la 75e édition du Festival. En tenue de circonstance, dans un costume noir avec noeud papillon, le chef Colombien révélé dans Top Chef en 2012 a volontiers pris la pose devant la multitude de photographes tout affichant son plus beau sourire. (Voir notre diaporama).

Juan Arbelaez avait de quoi être heureux étant donné l'accueil royal auquel il a eu le droit en débarquant sur la Croisette. En effet, invité par AirFrance avec qui il a un partenariat, l'as des fourneaux a pu séjourner au célèbre hôtel Martinez, auréolé de 5 étoiles. Et ce n'est pas tout, il a eu le privilège de goûter à des plats gastronomiques d'exception, dans une villa non moins remarquable, préparés par le chef réputé François Adamski. Des instants mémorables qu'il n'a pas manqué de dévoiler en story Instagram et ça fait rêver !