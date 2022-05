Cannes 2022 : Nicolas Bedos émerveillé par sa Pauline, sexy en robe transparente

La 75e édition du Festival de Cannes touche bientôt à sa fin. Ce vendredi 27 mai ont été présentés les tous derniers films en compétition et hors compétition dont Un petit frère de Léonor Serraille avec Ahmed Sylla qui vivait sa première fois sur les marches, contrairement aux sublimes Helen Mirren et Andie MacDowell, égéries L'Oréal. Et Mascarade, dernier né de l'esprit de Nicolas Bedos dans lequel il fait jouer Marine Vacth, Isabelle Adjani, malheureusement absente, Pierre Niney et François Cluzet.

C'est dans un état de joie et d'excitation que Nicolas Bedos est arrivé en bas des marches pour présenter son troisième film au festival de Cannes. Si ses acteurs étaient essentiels pour cette balade sur le tapis rouge, il n'a toutefois pas pu poser avec Isabelle Adjani, privée de cette belle soirée en raison d'un problème de santé. Mais le réalisateur a pu se consoler avec la meilleure des personnes : Pauline Desmonts, la femme qui partage sa vie depuis plusieurs années.

S'il était fier de dévoiler les images de Mascarade, Nicolas Bedos l'était bien plus en prenant sa chérie par la main pour s'avancer vers les marches. Pauline, blondeur angélique, a débarqué dans une robe noire transparente, lacée sur le ventre et couverte de dentelle sur le haut. Une amazone magnifique que le cinéaste de 43 ans était plus qu'heureux d'avoir à son bras à un événement aussi important pour lui.

Entre Nicolas Bedos et le festival de Cannes, c'est une belle histoire d'amour débutée en 2019, deux ans après la sortie de son tout premier long-métrage, Monsieur et Madame Adelman. En 2019, son film La Belle Époque, que portaient à merveille son ex-compagne Doria Tillier et Daniel Auteuil, était présenté hors-compétition au Festival de Cannes. L'année dernière, il avait la lourde tâche de réaliser le troisième volet d'OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, lui aussi présenté hors compétition le soir de la clôture avant que cette année encore, le travail de Nicolas Bedos ne soit mis à l'honneur sur le tapis rouge.