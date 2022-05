Cannes 2022 : Andie MacDowell assume ses cheveux gris, Helen Mirren glamour et changée

Ce vendredi 27 mai 2022 marque la dernière journée de projections du Festival de Cannes avant que la Palme d'or ne soit remise. Un petit frère était notamment à l'honneur et a rejoint la compétition en marge de la délibération du jury, présidé par Vincent Lindon. C'est la réalisatrice Française Léonor Serraille qui est à l'origine de ce drame avec au casting l'humoriste Ahmed Sylla, dans un registre auquel il ne nous a jamais habitué. Ils étaient accompagnés ce soir d'Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Sidy Fofana et Kenzo Sambin.



Pour découvrir son nouveau long-métrage, un panel de people a fait le déplacement. Andie MacDowell a particulièrement retenu l'attention dans une robe longue et décolletée issue de la collection 2016 de Christian Dior. Elle arborait comme toujours avec facilité et classe sa chevelure grise naturelle. Helen Mirren a elle aussi redoublé de glamour pour se démarquer sur le red carpet avec un maquillage très prononcé et dans une tenue clinquante. Pour couronner le tout, elle s'est affichée les cheveux très longs et blancs, coiffés d'une demi-queue. La comédienne de 76 ans était presque méconnaissable ! Très décontractée et rayonnante, elle a également offert quelques petits pas de danse devant les photographes avant d'être rejoint par son amie et compère ambassadrice de L'Oréal, Andie MacDowell. Les deux actrices très complices étaient tout simplement sublimes.

Étaient également présents : Priscilla Betti, Noel Capri Berry, Lara Gautier, Benjamin Biolay, Edgar Ramirez, Gemma Chan, Patricia Bright, Laetitia Dosch ou encore la mannequin Lais Ribeiro. La fiancée de Joakim Noah était divine dans une longue robe fendue en jaune.

Un film à la "nécessité soudaine"

Avec Un Petit Frère, Léonor Seraille a souhaité dépeindre la construction et la déconstruction d'une famille, de la fin des années 1980 jusqu'à nos jours. "J'ai souvent eu envie d'écrire autour de la vie du père de mes enfants. J'étais touchée par des éléments liés à sa venue en France, enfant. Il y avait aussi des ponts avec mes ressentis en tant que mère, et les questions que je me posais sur ma propre famille. Le scénario s'est écrit avec une sensation de nécessité soudaine", a expliqué Léonor Serraille dans le cadre du Festival. L'oeuvre de la réalisatrice était très attendue, elle qui avait déjà charmé la Croisette en 2017 avec son premier film Jeune Femme. À l'époque, elle avait décroché la Caméra d'or.

Le Festival de Cannes 2022 s'achève ce samedi 28 mai 2022. C'est à 20h30, sur France 2, que l'on pourra suivre le palmarès de cette 75e édition.