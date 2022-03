Joakim Noah fou de sa fiancée Lais Ribeiro : Coups de langues coquins au défilé Elie Saab

Par Anouchka Volkov Rédactrice Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid.

19 photos

Joakim Noah et sa fiancée Lais Ribeiro seront bientôt mariés. En attendant, le couple profite des défilés de la Fashion week pour passer de bons (et tendres) moments ensemble. Très complices et taquins, les amoureux sont même vite devenus le centre d'attention du show/

Arrivés main dans la main au défilé Elie Saab le 5 mars 2022, Joakim Noah (37 ans) et Lais Ribeiro (31 ans) sont apparus très amoureux et très tactiles lors de la Fashion week de Paris. Habillée dans une longue combinaison blanche, oeuvre créée par le styliste libanais Elie Saab, la jolie mannequin brésilienne s'est montrée très tendre avec son fiancé qu'elle a embrassé passionnément tout au long de l'événement. Assis en front row, le couple s'est échangé de nombreux baisers et gestes tendres, Lais Ribeiro n'hésitant pas à jouer avec les photographes en prenant la pose en train de tirer la langue à son futur époux. Souriant, le fils de Yannick Noah était habillé de façon très décontractée avec un pantalon gris perle et un tee-shirt blanc. Sur Instagram, le sportif père d'une petite Leia (née en septembre 2016, fruit de son amour avec le mannequin brésilien Isabelle Cutrim) s'est amusé à dévoiler un cliché avec sa chérie au défilé où ils ont été surnommés le "Happy Couple" du show par un autre spectateur (voir diaporama). Fiancés depuis septembre 2019, les amoureux n'ont pas encore annoncé leur date de mariage. Le 11 août dernier, ils ont célébré leurs 3 ans de relation en s'adressant des déclarations d'amour sur Instagram. "3 ans avec mon acolyte. Je t'aime chérie" avait écrit le basketteur en légende d'un cliché tandis que sa fiancée avait confié : "3 ans et toujours aussi forts". D'autres personnalités ont été aperçues à ce défilé Haute-Couture commeCoco Rocha, spectaculaire avec un long trench rouge assorti à un foulard flashy, Victoria Silvstedt , ancienne animatrice de La roue de la fortune, qui a également fait forte impression en apparaissant très sexy dans une robe orange à sequins transparente. De même, l'actrice Sabrina Ouazani s'est rendue à ce défilé avec un ensemble bleu marine deux pièces composé d'un short court et d'un crop top. Très élégante, elle avait associé cet ensemble avec un long manteau de la même tonalité ainsi que des escarpins noirs, laissant se dévoiler ses longues jambes sculptées.

