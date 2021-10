Joakim Noah porte un terrifiant maquillage pour Halloween !

À Rome, fait comme les romains et aux États-Unis, fait comme les américains. C'est la raison pour laquelle Joakim Noah n'a pas lésiné pour faire passer un Halloween inoubliable à sa petite famille cette année. Installé en Amérique du Nord avec sa compagne, le mannequin brésilien Lais Ribeiro, le fils de Yannick Noah profite de sa retraite dorée après une très belle carrière en NBA. Comme son père, l'ancien basketteur de 36 ans est quelqu'un de très proche de sa famille et il passe beaucoup de temps avec les siens.

Et le père de la petite Leia n'a apparemment pas oublié à quelle période de l'année nous sommes. Très populaire aux USA, la fête d'Halloween permet chaque année à des millions d'américains de se déguiser comme bon leur semble et selon leurs envies. Et cette année, Joakim Noah a décidé de mettre les moyens pour se faire un déguisement terrifiant ! C'est sa compagne brésilienne de 32 ans qui a dévoilé les coulisses de ce déguisement plus vrai que nature. Dans sa story Instagram, celle qui a défilé pour Victoria's Secret a partagé une courte vidéo sur laquelle on peut voir le demi-frère de Joalukas se faire dessiner trois énormes balafres sur le torse.

Tout content et le sourire aux lèvres, Joakim se laisse gentiment maquiller. C'est probablement le travail d'une professionnelle puisque les grosses plaies sanglantes semblent parfaitement réelles. Même si l'on a pas pu voir le look définitif de celui qui n'oublie jamais l'anniversaire d'un membre de sa famille, on imagine que le résultat a dû faire bien peur aux enfants ! Son amoureuse n'est d'ailleurs pas en reste puisqu'à la fin de la vidéo, elle tourne la caméra vers elle et on peut la découvrir dans un déguisement d'Avatar sensationnel. Leur maison était également aux couleurs d'Halloween puisqu'on y trouve les fameuses citrouilles si symboliques de cette fête, comme Lais Ribeiro l'a montré en story.