Joakim Noah papa : il célèbre les 5 ans de sa fille Leia avec un adorable selfie

Tel père tel fils comme on dit. Si Yannick Noah est un papa très proche de ses nombreux enfants, même s'ils sont tous éparpillés un peu partout sur la planète, son premier garçon, Joakim, a hérité de la fibre paternel. L'ancien basketteur qui a évolué une grande partie de sa carrière en NBA aux Chicago Bulls est l'heureux père d'une petite Leia (née en septembre 2016).

Même s'il n'est plus avec la mère de sa fille, la ravissante mannequin brésilien Isabelle Cutrim, Joakim Noah a gardé des liens très étroits avec Leia, comme il l'a démontré hier sur son compte Instagram. L'ancien sportif de 36 ans, qui partage désormais la vie de Lais Ribeiro, a posté une très belle photo de sa fille et lui pour un évènement très spécial. "Ma princesse a 5 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire ma petite Leia", écrit-il en commentaire d'un selfie où l'on ressent bien tout l'amour qu'il existe entre les deux. Une publication qui a visiblement bien plu aux 468 000 abonnés du frère de Joalukas, Yéléna, Eleejah et Jenaye puisqu'en moins de 24 heures, elle a déjà récolté plus de 16 000 likes.