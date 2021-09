Yannick Noah : Sa fille Jenaye, sublime mannequin à la Fashion Week de New York

En musique, au cinéma ou dans la mode, il n'est pas rare que les enfants de stars imitent leurs parents ! Jenaye Noah en est la preuve. Mannequin comme sa maman, la fille de Yannick Noah et Heather Stewart-Whyte retrouve la ferveur de la Fashion Week. Elle a défilé jeudi au côté d'un top model superstar...

Privée de Fashion Week à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires, New York en retrouve enfin la frénésie ! Jenaye Noah s'est joint à la fête. La jolie brune de 24 ans a participé, ce jeudi 9 septembre 2021, au défilé de la marque brésilienne PatBO. L'ex-égérie de Victoria's Secret Alessandra Ambrosio en était le mannequin star.

L'événement a eu lieu au restaurant Le Pavillon, situé dans l'immeuble One Vanderbilt et le quartier de Midtown, à Manhattan. Jenaye Noah a effectué un passage, vêtu du look 13 de la collection printemps 2022 de PatBO. Habillée d'une robe longue et dorée, dotée de manches longues et d'ouvertures sur les clavicules, la poitrine et les côtes, le mannequin a inévitablement attiré l'attention des chanceux invités du défilé.

Jenaye Noah est le quatrième des cinq enfants de Yannick. Née de l'union de l'ex-tennisman avec le mannequin Heather Stewart-Whyte, elle a trois grands frères et soeurs (Joakim et Yelena, nés du mariage de Yannick Noah et Cecilia Rhode, et Eleejah, dont la maman est Heather Stewart-Whyte) et un petit frère, Joalukas, fruit de la relation de son papa et Isabelle Camus.

Jenaye est aussi tata de trois enfants : les deux de son grand frère Joakim (dont la petite Leia, 4 ans) et celui de Yelena, Nohea, âgé de 3 ans.

Fashion Week oblige, Jenaye Noah a quitté sa famille pour réaliser sa rentrée mode. Après New York, elle pourrait prolonger son marathon à Londres, Milan puis Paris, où d'autres fashion weeks se succèderont jusqu'au début du mois d'octobre. Par le passé, Jenaye a déjà défilé pour Chanel et Jean Paul Gaultier. Se distinguera-t-elle à nouveau sur les podiums parisiens cette saison ?