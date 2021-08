Yannick Noah touché par son plus jeune fils : Joalukas Noah aux couleurs du Cameroun

Joalukas Noah est fier de ses origines. Le jeune homme de 17 ans, fils de l'ancien tennisman et chanteur de 61 ans Yannick Noah et de sa femme Isabelle Camus, s'est affiché dans une tenue traditionnelle africaine sur son compte Instagram. L'ensemble, de couleur gris clair, est imprimé de plusieurs formes : des palmiers rouges et des continents africains aux couleurs du drapeau pan-africain. "Always dressed to kill" (Toujours habillé pour tuer, en français) écrit en légende le petit dernier du clan Noah.

Le joli blond aux yeux bleus s'amuse à prendre la pose, pour le plus grand bonheur de ses abonnés...et de son papa ! En effet, l'interprète de La voix des sages, pas peu fier, a partagé ce beau cliché dans sa story Instagram, avec un coeur. Dans l'espace commentaires, les amis et proches de Joalukas Noah ne sont pas restés indifférents face à cette série de photos, en tenue de fête. "J'adore, je veux le même", "La classe", "Canon", "T'es beau toi", peut-on lire.