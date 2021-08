Yannick Noah : Sa fille Jenaye prend la pose nue... dans sa salle de bain

Sur son compte Instagram, réunissant plus de 25 000 abonnés, Jenaye Noah n'hésite jamais à partager les moments les plus intimes de son quotidien. Preuve en est, vendredi 20 août 2021, la fille du chanteur et ancien tennisman Yannick Noah, s'est parfaitement illustrée auprès des internautes en pleine routine beauté. Un moment de repos que la jeune femme de 23 ans a épicé en se dévoilant complètement nue.

Une photo très sensuelle valorisant le "self care", à savoir le fait de prendre soin de soi, où l'on peut apercevoir le jeune mannequin signé chez Storm en Grande-Bretagne et Elite en France en tenue d'Ève avec un masque de beauté sur son visage. À 23 ans, Jenaye Noah est très fière de son allure et n'hésite jamais à l'afficher sur les réseaux sociaux. Que cela soit en vacances ou chez elle, celle qui a défilé pour Chanel ou encore Jean-Paul Gaultier n'a aucun complexe et reste très proche de sa famille.